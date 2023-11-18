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無良僱主︱印尼女傭打工19年無糧出 清晨做到凌晨僅睡3.5小時

家事百科 16:52 2023/11/18

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人間悲劇，馬來西亞一個印傭被僱主壓榨兼虐待，19年來無薪工作，每天由清晨4時30分做到凌晨1時，由於護照被僱主扣押令她逃不掉，直到前年才僅僅支付350令吉(約港幣584元)給她，她去年逃離僱主家，尋求印尼駐馬大使館庇護。

根據大馬傳媒《新海峽時報》報道，該名印尼女子名為雅蒂，今年45歲，25歲赴大馬打工，當時僱主一直拖欠她的薪金，28歲時她曾返回家鄉兩個月，但因僱主承諾支付拖欠她的薪水，於是她又被騙回大馬，未料僱主竟扣押她的護照，令她一待就是19年，目前雅蒂正通過勞工部商議追討僱主欠薪達15萬令吉(約港幣25萬 )。

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沒錢沒護照逃不掉

雅蒂指僱主十分無良，要她每天由清晨做到凌晨︰「我每天清晨4時30分就要起床工作，做家務帶僱主孩子上學，然後早上9時至晚上10時就要去店中幫忙。之後返家打掃房子、做晚飯和洗熨衣物後，差不多要凌晨1時才能休息。」每當她向僱主要求支付薪水時，對方竟說「我們沒有錢」，有時僱主的親戚給她利是，僱主都會沒收。

雅蒂多次要求僱主讓她返回印尼，但因為僱主女兒深深依賴雅蒂，僱主拒絕讓她回家。被傳媒問到為何不早些逃跑，雅蒂指她身上沒錢也沒有護照，更加擔心遇到壞人會︰

因為大使館離住處相當遠，僱主幾次帶我去大使館更新護照時，官員亦曾問我是否受虐待、是否獲薪水，但僱主在我旁邊，我不敢求救！

家人以為客死異鄉

直至她在新加坡工作的親人指雅蒂受騙，她才下定決心逃跑，她帶着收到的100令吉(約港幣167元)利是，搭車到大使館求助。她表示︰

我期待回鄉與我成年的孩子團聚，還有我病重的父親。家人都以為我死了，因為我17歲便來大馬當女傭，19年來無薪工作，更與家人失去聯繫，家人以都以為我客死異鄉。

她說家人接到她的電話時，大家都喜極而泣。

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