【航空物流】兩大物流項目年尾貨期高峰前營運 　林世雄：讓香港飛出新高度

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

10及11月可說是本港空運物流的豐收季節，運輸及物流局局長林世雄今（18日）發網誌表示，DHL中亞區樞紐中心第三期擴建及過路灣高端物流中心項目，配合預料來年全面投入運作的第三跑道系統，大幅提升本港處理空運貨物能力，讓香港作為國際航空樞紐及國際物流樞紐「飛出新高度」。

DHL中亞區樞紐中心扎根香港國際機場19年，為DHL Express全球三大樞紐中心之一，處理公司超過45%的亞洲區內貨物，以及近2成全球貨物量。林世雄表示，第三期擴建工程在今年3月完成，投入運作後中心變得更大、更快，包括總倉庫面積較擴建前大增5成，達4.95萬平方米；每小時最高處理貨量可達12.5萬件，較擴建前提升7成。林又稱，當中心全面運作時，每年可處理的總貨運量更高達106萬噸，較擴建前提升5成，屆時最高貨件處理量更較樞紐中心在2004年剛落成時，大幅提升6倍。

同時，林世雄提及本周二出席開幕典禮後，與政務司司長一同參觀中心設施，包括全自動貨件處理系統，其中配合X光電腦斷層掃描（CT X-ray Scan Technology）及自動揀貨系統（Automated Sorting Systems），讓掃描貨物找出可疑物品的過程，快了一倍。

全港第三大物流倉庫「過路灣高端物流中心」，亦在上月起投入運作。林世雄表示，中心由阿里巴巴集團旗下的菜鳥網絡、中國航空及圓通速遞合資發展及營運，佔地約5.3公頃，總樓面面積達38萬平方米，採用最領先的環保標準及尖端的科技，服務全球中小企的高增長跨境電商需求。他預料，以最高設計容量全面投入運作時，每年最多能為機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。

林世雄更稱，兩大物流項目投入營運，正好趕上每年年尾的傳統貨期高峰，首先是下周五的感恩節後的黑色星期五（Black Friday）及數碼星期一（Cyber Monday），甚至聖誕黃金檔期，並認為全球各類電商平台已蓄勢待發，提供一系列購物優惠。同時，香港運輸物流發展迅速，令全球不同產品與大眾只是「一鍵之遙」，他鼓勵市民不妨趁這些時候，在網上為自己或親朋好友挑選禮物；又預祝各物流供應商與企業在這個黃金檔期大豐收。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷