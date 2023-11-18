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保暖大法｜冷峰殺到用暖包保暖有學問　中醫教貼3個部位全身暖笠笠

保健美顏 11:49 2023/11/18

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台灣有中醫教路，將暖包放在3個部位可即時溫暖全身。

冷峰突襲，本港氣溫驟降，除了防寒衣物外，不少人都會用暖包暖貼禦寒，但原來當中亦有學問。台灣就有中醫教路，將暖包放在3部位，能夠在短時間內溫暖全身。

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台灣臻觀中醫診所醫師陳梓頤表示，不少人會將暖包握在手中搓揉，以溫暖雙手，但當氣溫太低，或者身處戶外時，暖包的熱度會快速消散，無法溫暖全身。他就分享以下3個位置，放上暖包或暖貼後有效即時暖身。

1.大椎穴

大椎穴位於人體頸部後側，低頭時用手觸摸到最突起的地方，下方的凹陷處便是大椎穴。陳梓頤指出，大椎穴是所有陽經交會的重要穴道，因此溫暖大椎穴可促進背部督脈陽氣的流動，等同於打開背部暖氣的開關。

此外，頸部也是人體頸動脈等大血管與自主神經節分布之處，因此用暖包溫暖頸部，或者添加衣物維持頸部暖和，可促進全身血液循環，讓手腳末梢因充足的血液灌注而感到溫熱。

2.關元穴

關元穴位於肚臍下三指處，又名「丹田」，是人體一身元氣所藏的地方，以及全身臟腑與經絡的根本。因此溫暖關元穴有助於溫陽、提升陽氣，除了溫暖全身外，亦特別適合月經期間容易經痛的女生。

3.命門穴

命門穴位於背後正中線上，與腹部肚臍正對的位置上。命門穴往下的腰椎與薦椎所發出的神經與血管主要負責支配人體下肢的活動，因此溫暖命門穴與後腰可以溫腎助陽，也可快速地溫暖下肢。

陳梓頤提醒，這3個位置可任意組合貼敷暖包及暖貼，但使用時務必隔著衣物，不可直接貼於皮膚上，且同一位置使用盡量不要超過10分鐘，以避免長時間接觸造成肌表燙傷。

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責任編輯：羅嘉欣

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