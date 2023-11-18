正念冥想｜每日冥想堅持2個月 研究發現：能改善免疫反應

▲ 冥想，是練習者透過自己的努力來引導自身轉變。

近年來，正念冥想（Mindfulness Meditation）愈來愈受歡迎，有證據顯示，每天做一點冥想練習，可以大大改善睡眠、調節情緒、增強免疫力，甚至減輕疼痛反應！

為甚麼一種看似只針對心靈的練習，卻對身體和免疫系統產生如此大的影響？關鍵是——減輕壓力。大腦中的杏仁核（amygdala）部分是負責啟動戰鬥或逃跑（fight or flight）反應的區域。在壓力下，它會讓身體產生更多壓力賀爾蒙皮質醇，它會讓免疫系統變得遲鈍。冥想重塑和改變這一整個過程，令杏仁核變小，甚至改變，身體如何控制疼痛、記憶力和注意力的方式。

冥想並非新事物，它歷史久遠。西藏僧侶每周冥想打坐許多小時，他們的這種做法可以追溯到公元7世紀。佛教哲學，希望信眾能「覺醒」或成佛。冥想，是佛教用來實現這一目標的工具之一。歷史記載，佛陀本人亦使用冥想作為啟蒙手段。幾個世紀以來，佛教已經發展出許多不同的技巧：例如正念、慈心和觀想。佛教的各個流派以不同的方式使用冥想，透過專注於呼吸、身體和感覺，觀察當下。

學習冥想，要一步一步。先掌握基礎知識——呼吸與姿勢。找一個能夠舒服的地方冥想，可以使用墊子或椅子。脊椎的自然曲綫，允許你的橫膈膜在自己吸氣和呼氣時自由移動。要把注意力集中在空氣進出身體的感覺上。當你變得更加專注時，你可以體驗到一種自然清明的狀態。

從表面上看，有些人認為冥想看起來像祈禱。但其實，並不盡相同。祈禱，是向更高力量祈請。冥想，是練習者透過自己的努力來引導自身轉變。透過正念，我們專注於自己的身體和思想即可。研究發現，如果每天花一點時間專注呼吸和身體，可以明顯改善工作記憶力、甚至可以改變大腦的結構和功能。

另有一項研究還發現，不到兩個月的冥想練習，就能改善參與者的免疫反應。距離歲末還只有一個多月，坐言起行，用最簡單的方式，強化我們的免疫系統。