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香港小姐丨林雅詩移英後呻難搵工　見30份工沒回音打擊自信：好灰！

娛樂 11:24 2023/11/18

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移居英國的林雅詩呻難搵工。

1997年參演香港小姐入行，後來曾拍過多套三級片一度成「宅男女神」林雅詩（Grace），更因為在《邪教檔案之末日風暴》與古天樂合作傳出緋聞。

可惜情路坎坷，林雅詩在2005年與拍拖3年的富商溫文英奉子結婚，二人誕下一子。可是二人在2015年離婚，當時男方被拍到與人妻當街熱吻，更傳出林雅詩遭受家暴，其後母兼父職照顧兒子。

之後，林雅詩與當時經理人馬天樂拍拖，於2020年爆出男方背她與女助手一起，更與女助手育有一子。飽受情傷的她後來帶同兒子離港移民英國，表明與早已移英的林子博及其他香港藝人組織「香港同學會」。

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林雅詩在1997年參演香港小姐入行，同屆三甲為翁嘉穗、李明慧、佘詩曼。

可是，現年45歲、移居英國約兩年的林雅詩，在上月底個人社交平台問有沒有工作介紹，寫道：

呢排我好 自我降低能力，好灰！喺英國生活唔難， 個個大部份為咗小朋友家庭先嚟到英國，我嘗試去搵工。 記得大約差唔多10幾30 幾封求職信CV，全部都冇回音！已經比（畀）埋自己係（喺）英國嘅 讀書履歷！

而且她並無奈透露曾見過甚麼工，稱：

仲要我見係乜嘢工作？Room attendant ，Night Replenishment，Supermarket assistant，Picker ，Packet…..甚至乎洗碗工作！  洗碗工都問你CV！

林雅詩上月在社交平台上載文青feel照片並呻難搵工。

信心受打撃

林雅詩直言，感心情大受影響，失自信心：

我好 唔開心 自我人格低咗！ 所以大家如果有咩工作啱我可以PM我！(香港）
Pm :  重申一次不是每個香港人都係咁樣，呢啲係我個人嘅經歷！是現實吧！

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此發文之後，她有一段時間沒有再更新社交平台，直到前日（11月16日），林雅詩再在社交平台發文抒發感受，寫道：

很久很久沒有見大家了！近排發生在我身上實太多不愉快的事情！情緒都很不穩定！知道大家都好關心我。
希望大家也過得很好！我收到很多粉絲留言私信給我，我明白你們的窩心，但真的不喜歡收到一些，另我嚇驚的照片，過分裸露照片令我很不安，希望自己可以尊重自己多點也給我一些尊重！謝謝一直支特我所有嘅粉絲！隊員！❤️

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撰文 : TOPick柴犬出動

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