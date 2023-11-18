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至死不渝︱女友癌症復發生命進入倒數 暖男堅持拍婚照陪抗癌到生命盡頭

醫健人物 16:23 2023/11/18

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

男子陪女友走入生命盡頭。

在這個愛情速食的年代，真摯的愛情的確難能可貴，更何況是經歷生死的細水長流，更教人動容。新加坡男子溫忠良與女幼師葉嘉秀邂逅5年，本打算結婚步入人生另一階段，可惜女方卻不幸患上罕見的鼻竇癌，惟溫忠良對女友不離不棄，在女友開刀前，兩人更拍下婚紗照，留下她一生最美麗的時刻，為彼此的愛情劃上完美的句號，之後陪着女友踏上抗癌之路，緊握她雙手走完人生最後的旅程。

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網上情緣不介意女友患癌

根據新加坡傳媒報道，溫忠良2015年認識葉嘉秀，當時嘉秀坦誠告知溫忠良，自己16歲曾患上鼻咽癌治療後康復，但溫忠良不介意，兩個展開浪漫的愛情，溫忠良等女友從台灣畢業，到新加坡工作再回馬來西亞上班，他們拍拖5年後，感情穩定打算結婚，可惜29歲的嘉秀鼻咽癌再度復發，令兩人晴天霹靂。37歲的溫忠良表示︰

她證實患上鼻竇癌後，曾叫我找過另一個女友。剛知道時心裡很難過，但我沒想其他，必須堅強，我想留在她身邊陪伴她到生命的最後一刻......

手術前拍婚照留甜蜜回憶

2021年，嘉秀開刀切除腫瘤前，溫忠良與她拍了婚照，讓她成為世界上最美的新娘，手術完成後再在雙方家人面前求婚，用行動表明他堅貞不渝的愛。可惜嘉秀病情反覆不停進出醫院，加上疫情影響，兩個最終還是無法註冊成為合法夫妻，成為溫忠良心底深深的遺憾。

2023年4月22日，31歲的嘉秀離世，推入手術房前，嘉秀偷偷給身邊的至親都寫好了遺書，她寫給溫忠良的那封信中，承諾會用最大的努力和癌魔對抗，跟他永遠在一起，直到生命的最後一刻。對於溫忠良來說，與嘉秀在一起的8年時光，是他倆一輩子最珍貴的美好回憶。 

3教師籌資出版繪本圓夢

其實嘉秀一直是個生命力頑強的戰士，她18歲抗癌成功後，便積極重回正軌的生活，努力讀書學習，成為優秀的幼稚園老師。她對生命的積極及教學熱誠，令3名曾經於新紀元大學學院教育系教導過她的老師連瑞盈、張溧芳和陳漢梅十分感動，在她堅強抗癌的後期，老師們更集資為她出版了繪本《學習表達的布布》，完成她的遺願。

遺憾的是，繪本在今年10月才推介，趕不及在嘉秀有生之年出版，變成了遺願。這本《學習表達的布布》是嘉秀在抗癌期間寫下的故事，嘉秀通過布布這隻乖巧又長期壓抑自己情緒的小狗，帶出自己的故事，讓大家在繪本中學會正確表達情緒。

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