羅密歐與祝英台丨陳茵媺戲癮發想再演戲　陳豪為窩心理由不想夫妻檔拍劇

▲ 陳豪與陳茵媺不捨《羅密歐與祝英台》大結局。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》眾演員陳豪（阿Mo）、陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、鄭子誠、蔣祖曼、江美儀等在昨晚（11月17日）現身將軍澳出席宣傳，並齊欣賞《羅密歐與祝英台》大結局。

陳豪與陳茵媺齊接受TOPick訪問，Aimee對於「復出作」《羅密歐與祝英台》已播至大結局，直言感到不捨：「我哋花咗6個月時間去指，期間又遇到好多挑戰，例如COVID。所以覺得拍咗6個但5個星期便播完，好似好短、好不捨，絕對唔夠喉，想再拍。」

Aimee透露，已有監製邀她拍劇，表示：「（再拍劇）我都ok，要睇劇本、角色再決定。」

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▲ 陳豪與陳茵媺齊出席TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》宣傳活動。（陳曉柔 攝）

想太太更多發揮空間

不過，她與阿Mo不想再「夫妻檔」合作拍劇，暖男丈夫陳豪解釋：「最好唔好（再陳豪），我都堅持Aimee拍回好似過往比如《單戀雙城》之類，因為佢以前都有幾多拍開嘅班底，想佢有自己嘅空間，有我響度有時好似攞咗佢空間。」

而Aimee也說：「Honestly，與不同演員拍可以有不同火花，會較易代入個世界，觀眾都會係。（最想與誰合作？）我注重角色、故仔，咩演員冇所謂。」

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陳豪夫婦冧到爆

另外，劇中二人有不少甜蜜互動，比如山伯與英台二人恩愛地吃早餐一幕，全程冧到痺互望。對此，阿Mo甜爆平時二人在家中都是如此溫馨，說：「我哋屋企係充滿愛。」Aimee更甜笑說：「其實劇中已經減低咗（sweet嘅程度），因為我本身個人好嗲，但劇中角色唔係。」

不過Aimee也說：「山伯更因口花花遭英台整份三文治質入口，配以英台扁嘴撒嬌的畫面，令不少網民大嘆「甜到惹蟻」。

另外，之前阿Mo在內地開工，被影迷「野生捕獲」合照放上網，但有網民指他「暴瘦青筋現」而為其健康憂心，阿Mo幽默回應：「

係辛苦男人應該有。其實係天生，不用擔心，我冇問題。」

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記者：陳曉柔