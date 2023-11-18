  • 22°C
香港時間 : 20231118日 (週六) 14:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅密歐與祝英台丨陳茵媺戲癮發想再演戲　陳豪為窩心理由不想夫妻檔拍劇

娛樂 13:15 2023/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

陳豪與陳茵媺不捨《羅密歐與祝英台》大結局。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》眾演員陳豪（阿Mo）、陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、鄭子誠、蔣祖曼、江美儀等在昨晚（11月17日）現身將軍澳出席宣傳，並齊欣賞《羅密歐與祝英台》大結局。

陳豪與陳茵媺齊接受TOPick訪問，Aimee對於「復出作」《羅密歐與祝英台》已播至大結局，直言感到不捨：「我哋花咗6個月時間去指，期間又遇到好多挑戰，例如COVID。所以覺得拍咗6個但5個星期便播完，好似好短、好不捨，絕對唔夠喉，想再拍。」

Aimee透露，已有監製邀她拍劇，表示：「（再拍劇）我都ok，要睇劇本、角色再決定。」

羅密歐與祝英台丨洛豪CP殺入羅家再度發功「神同步」　陳茵媺冧爆餵阿Mo食三文治

陳豪與陳茵媺齊出席TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》宣傳活動。（陳曉柔 攝）

想太太更多發揮空間

不過，她與阿Mo不想再「夫妻檔」合作拍劇，暖男丈夫陳豪解釋：「最好唔好（再陳豪），我都堅持Aimee拍回好似過往比如《單戀雙城》之類，因為佢以前都有幾多拍開嘅班底，想佢有自己嘅空間，有我響度有時好似攞咗佢空間。」

而Aimee也說：「Honestly，與不同演員拍可以有不同火花，會較易代入個世界，觀眾都會係。（最想與誰合作？）我注重角色、故仔，咩演員冇所謂。」

點擊圖片放大
+5
+4

陳豪夫婦冧到爆

另外，劇中二人有不少甜蜜互動，比如山伯與英台二人恩愛地吃早餐一幕，全程冧到痺互望。對此，阿Mo甜爆平時二人在家中都是如此溫馨，說：「我哋屋企係充滿愛。」Aimee更甜笑說：「其實劇中已經減低咗（sweet嘅程度），因為我本身個人好嗲，但劇中角色唔係。」

不過Aimee也說：「山伯更因口花花遭英台整份三文治質入口，配以英台扁嘴撒嬌的畫面，令不少網民大嘆「甜到惹蟻」。

另外，之前阿Mo在內地開工，被影迷「野生捕獲」合照放上網，但有網民指他「暴瘦青筋現」而為其健康憂心，阿Mo幽默回應：「
係辛苦男人應該有。其實係天生，不用擔心，我冇問題。」

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

記者：陳曉柔

相關文章

羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
12:00 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色
13:52 2023/11/02
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
19:34 2023/10/31
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
羅密歐與祝英台丨何珀廉教「阿媽」蔣祖曼彈琴　 戲外為音樂小王子具演奏級程度
17:00 2023/11/08
羅密歐與祝英台丨何珀廉教「阿媽」蔣祖曼彈琴　 戲外為音樂小王子具演奏級程度

你可能感興趣

羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
12:00 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色
13:52 2023/11/02
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
19:34 2023/10/31
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
陳豪 陳茵媺 娛樂人物職業 演員 羅密歐與祝英台 電視劇 夫妻之道 TVB

最高瀏覽

兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】
行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】