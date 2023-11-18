【APEC】陳茂波出席APEC稱習近平非常關心香港　已藉此匯報本港情況

▲ 財政司司長陳茂波代表特首出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。（陳茂波fb圖片）

財政司司長陳茂波代表特首出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，傍晚在三藩市總結行程目標。期間，他曾與國家主席習近平短暫對話，匯報香港經濟狀況及現屆政府上任後的工作，特別是搶人才、搶企業方面，又稱習近平非常關心香港。

兩日會議中，陳茂波都獲安排坐在習近平旁邊，兩人多次交流。陳茂波強調，習近平非常關心香港，並借此機會已向他匯報香港經濟情況，以及新一屆政府上任以來，將拼經濟、改善民生視為首要工作，在新階段採取積極有為措施；尤其是於搶企業、搶人才方面，已吸引30個重點企業夥伴來港。

陳茂波亦認為，中國市場龐大，而香港為大灣區一份子，具潛力及機遇，許多外商因而都很有興趣來港發展。至於招商引資方面，他又向習近平講解本港創科發展重點，包括人工智能及大數據、醫療及生物科技、金融科技，以及先進製造業及新材料。

陳茂波總結行程時指，此行達到介紹香港新機遇、廣交朋友，以及招商引資和吸引人才的目標，在會議期間，與會者關注全球經濟形勢，預料明年全球經濟增長會較今年慢些，下行風險亦會較高；他亦關心氣候變化，在會上介紹香港為綠色金融中心，以及應對氣候變化目標。

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責任編輯：梁凱婷