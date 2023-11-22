全新+二手名牌年度開倉　CHANEL+HERMES+Bottega Veneta3 折起【內附地址】

▲ 名牌開食3折起，聖誕新年派對扮靚要快行動喇。

經濟不景氣，正所謂「貪靚都要勒住褲頭」，不過，位於市區的outlet略嫌地址偏遠，因此，今個星期四有個更好選擇出現大家面前。由數位時裝賣手一起合作經營的Goodsbuy Shop每年舉辦一次Pop Up Shop，將於今個星期四舉行，全新和二手時裝和手袋共冶一爐，貨品低至3折起，沒有不去掃貨的理由。

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由一班時裝buyer和公關聯手創立的GoodsBuy Shop，最早由幾位本地高級品牌的時裝賣手成立，有一天他們忽發奇想以日本二手店Ragtag為概念，將大家不再穿的服裝和手袋集合起來作一次清倉行動，於每年年尾舉行為期10天的快閃店，而這個「傳統」時至今日已經踏入第9個年頭。

今個星期四GoodsBuy Shop又再開鑼，貨品低至3折起，既有全新產品，同時亦有二手時裝，絕對值得大家襯低吸納。今次和以往一樣新舊產品各佔一半，男女裝同時供應。一直以來，女裝手袋是每年的重頭戲，除了大家熟悉的品牌如CHANEL、Hermes和Bottega Veneta等。

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亦有前衞人士鍾愛的時裝品牌如Maison Margiela、Yohji Yamamoto、Comme des Garcons和Homme Plisse Issey Miyake亦有大量提供，當然更少不了OL們至愛，售價相宜的Tory Burch、Red Valentino、Kate Spade和See by Chloe手袋，務求照顧到男女不同需要。要留意的是今次Goodsbuy shop只收現金，大家可要預備足夠的「銀彈」呢﹗

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Goodsbuy Shop Pop Up info

日期：11月23日至 12月3日

時間：11am - 8pm

地點：灣仔電氣街1號恒德大廈1樓 G2、G3 室（星街隔鄰）

Instagram：goodsbuy5

電話查詢：9538 4202

備註：只接受現金，請自備購物袋

記者：何偉雄