  • 22°C
香港時間 : 20231118日 (週六) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝賀台慶丨天王級人馬現身談TVB成長史　汪明荃姜大衞率27對熒幕CP揭序幕

娛樂 13:50 2023/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

一眾東張女神為台慶演出做好準備。

TVB56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》將於明晚（11月19日）舉行，今年TVB台慶除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持。

此外，9大表演項目亦以「初心」及「傳承」為主題，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶」及「網絡神曲Nancy Dance」。

萬千星輝賀台慶丨汪明荃率六代藝人上演「給十年後的我」　郭柏妍練空中瑜伽尹光客串亮相

《聲夢傳奇》第二屆畢業生。

天王級人馬現身

除此，每年TVB台慶最矚目部分還有重量級嘉賓陣容，以及送出獎金and獎品的壓軸抽獎環節。

嘉賓陣容方面，除先前官方宣傳片公布的特別嘉賓尹光及陳慧嫻引熱議，據知還有3位重量級嘉賓驚喜亮相台慶盛典，其中一位天王級人馬會驚喜現身Opening、圍繞大會主題大談「初心」以及在TVB的成長故事。

雖然TVB至今尚未正式公布天王人選，但據知這位天王亮相56周年台慶別具意義，皆因TVB是他踏上天王之路的起步點，曾為TVB演過不少家傳戶曉經典劇集的他，還曾多次踏上無綫大型綜藝節目舞台，絕對是陪伴無綫及家庭觀眾成長的重要人物。

家燕姐領軍表演「網絡神曲Nancy Dance」。

東張女神化身Barbie

據悉，為隆重其事，Opening環節大晒冷，製作組專誠製作大都會式的五光十色舞台，並在這單一環節出動接近百名藝人，在舞台上不同角落進行不同類型表演，包括動感及青春氣息十足的Hip Hop Dance、充滿爆炸力及肌肉力量的武術表演，及「東張女神」主理的Barbie Show等。

另在TVB電視服務逾50年的汪明荃，將夥拍老戲骨姜大衞，以螢幕CP形式帶領27對經典及近年全新組合的熒幕CP亮相，壓軸登場的則是深受觀眾喜愛的老友記胡楓及羅蘭。

「東張女神」何沛珈。

大會日前還曝光「東張女神」的排練片段，同為港姐出身的何沛珈及王嘉慧不約而同施展軟骨功，身形弗爆的何沛珈單是熱身階段已大晒一字馬。

留意「台慶密碼」 有機會獲得價值超過HK$5,600福袋
另56周年台慶的獎金and獎品亦相當吸引，除了不止一架名車及六位數字的現金獎，更有56份福袋送給家庭觀眾！家庭觀眾當晚只需留意螢光幕上隨機出現的「台慶密碼」，便有機會贏得價值超過5,600港元的豐富禮品。

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
萬千星輝賀台慶丨聲夢小花潘靜文首任TVB台慶主持　Sherman：機會真係好難得【多圖】
13:53 2023/11/17
萬千星輝賀台慶丨聲夢小花潘靜文首任TVB台慶主持　Sherman：機會真係好難得【多圖】
宅男女神丨前東張女神補辦婚禮　林泳淘放閃讚丈夫：世界上最完美嘅男人【多圖】
18:50 2023/11/11
宅男女神丨前東張女神補辦婚禮　林泳淘放閃讚丈夫：世界上最完美嘅男人【多圖】
【東張西望】民選東張女神結果出爐　吳幸美+李旻芳+何沛珈成終極三強
13:18 2023/10/05
【東張西望】民選東張女神結果出爐　吳幸美+李旻芳+何沛珈成終極三強

你可能感興趣

白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
萬千星輝賀台慶丨聲夢小花潘靜文首任TVB台慶主持　Sherman：機會真係好難得【多圖】
13:53 2023/11/17
萬千星輝賀台慶丨聲夢小花潘靜文首任TVB台慶主持　Sherman：機會真係好難得【多圖】
宅男女神丨前東張女神補辦婚禮　林泳淘放閃讚丈夫：世界上最完美嘅男人【多圖】
18:50 2023/11/11
宅男女神丨前東張女神補辦婚禮　林泳淘放閃讚丈夫：世界上最完美嘅男人【多圖】
汪明荃 姜大衞 何沛珈 王嘉慧 綜藝節目 TVB 東張西望

最高瀏覽

兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】
行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】