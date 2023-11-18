萬千星輝賀台慶丨天王級人馬現身談TVB成長史　汪明荃姜大衞率27對熒幕CP揭序幕

▲ 一眾東張女神為台慶演出做好準備。

TVB56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》將於明晚（11月19日）舉行，今年TVB台慶除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持。

此外，9大表演項目亦以「初心」及「傳承」為主題，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶」及「網絡神曲Nancy Dance」。

萬千星輝賀台慶丨汪明荃率六代藝人上演「給十年後的我」 郭柏妍練空中瑜伽尹光客串亮相

▲ 《聲夢傳奇》第二屆畢業生。

天王級人馬現身

除此，每年TVB台慶最矚目部分還有重量級嘉賓陣容，以及送出獎金and獎品的壓軸抽獎環節。

嘉賓陣容方面，除先前官方宣傳片公布的特別嘉賓尹光及陳慧嫻引熱議，據知還有3位重量級嘉賓驚喜亮相台慶盛典，其中一位天王級人馬會驚喜現身Opening、圍繞大會主題大談「初心」以及在TVB的成長故事。

雖然TVB至今尚未正式公布天王人選，但據知這位天王亮相56周年台慶別具意義，皆因TVB是他踏上天王之路的起步點，曾為TVB演過不少家傳戶曉經典劇集的他，還曾多次踏上無綫大型綜藝節目舞台，絕對是陪伴無綫及家庭觀眾成長的重要人物。

▲ 家燕姐領軍表演「網絡神曲Nancy Dance」。

東張女神化身Barbie

據悉，為隆重其事，Opening環節大晒冷，製作組專誠製作大都會式的五光十色舞台，並在這單一環節出動接近百名藝人，在舞台上不同角落進行不同類型表演，包括動感及青春氣息十足的Hip Hop Dance、充滿爆炸力及肌肉力量的武術表演，及「東張女神」主理的Barbie Show等。

另在TVB電視服務逾50年的汪明荃，將夥拍老戲骨姜大衞，以螢幕CP形式帶領27對經典及近年全新組合的熒幕CP亮相，壓軸登場的則是深受觀眾喜愛的老友記胡楓及羅蘭。

▲ 「東張女神」何沛珈。

大會日前還曝光「東張女神」的排練片段，同為港姐出身的何沛珈及王嘉慧不約而同施展軟骨功，身形弗爆的何沛珈單是熱身階段已大晒一字馬。

留意「台慶密碼」 有機會獲得價值超過HK$5,600福袋

另56周年台慶的獎金and獎品亦相當吸引，除了不止一架名車及六位數字的現金獎，更有56份福袋送給家庭觀眾！家庭觀眾當晚只需留意螢光幕上隨機出現的「台慶密碼」，便有機會贏得價值超過5,600港元的豐富禮品。

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