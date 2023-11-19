學歷包袱︱清華女博士不做研究當占星師　被批浪費學額反擊：大學被投射太多光環

▲ 內地一名女生在清華大學博士畢業卻當上占星師。

所謂「行行出狀元」，每個人都可以為自己人生作出不同選擇。內地一名女生近年於清華大學博士畢業，卻成為占星師，月入3萬人民幣，引發網民熱論，有人認為不應以大眾標準定義別人，亦有人狠批她浪費了清華的名額。

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占星師承受無盡的謾罵

瑪麗安(化名)是中國清華大學歷史系博士畢業，做了占星師兩年半，擁近千名客戶，收入約3萬人民幣（約港幣3.2萬）。她近日接受內地媒體訪問指，自己原本預期畢業後會走上歷史研究的道路。 然而，她在求學時患上重憂鬱，患有嚴重雙向情緒障礙。

▲ 瑪麗安認為清華大多光環，令她惹來網民無盡的謾罵。(網上截圖)

在一次偶然機會，她認識了一名全職占星師，並對占星學產生濃厚的興趣︰「他告訴我這個東西，可以幫我理解個人議題，也能幫我省下不少治療心理的費用。」

她因為受到幫助，因此決定踏入占星行業，而且她覺得這份工作的收入不錯，更重要的是她自覺沒辦法在「非升即走」的教育制度下，繼續和其他人激烈競爭，她認為這份工作可以幫助人解決心靈的許多難題。

經過5年的學習和實踐，她已經成長為一名經驗豐富的占星師。她感激導師、家人和同學的理解和支持。 導師的鼓勵讓她找到了自己的方向，家人的寬容和理解讓她能夠無後顧之憂地追求自己的夢想。

她亦透露社會上有著許多無形判斷，自己常得到的並非讚揚而是無盡的謾罵，因為大家認為她是清華博士，卻轉行成為占星師，根本就浪費了大學的名額，她表示︰

清華這個學校在中國被投射太多的光環了！

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責任編輯：王明芳