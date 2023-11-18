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危險食品｜日本現超危險「類大麻軟糖」　月內逾10人送院政府擬頒令管制

食用安全 14:35 2023/11/18

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日本出現超危險「類大麻軟糖」，月內已有超過10人食用後需送院治療。

「類大麻軟糖」席捲日本！當地近日發生多宗因食用含有大麻衍生成分「HHCH」的軟糖而身體不適的事件，逾10人需送院治療，早前更有一名男子連吃了4粒軟糖後當場失去意識。

據警方初步調查，HHCH的成分與政府已列入管制的THC（四氫大麻酚）類似，但這種新的合成化合物目前尚未被管制。

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HHCH到底是甚麼？綜合《日本新聞網》《朝日新聞》等日媒報道，HHCH是一種新的合成化合物，雖然目前尚未受當地政府管制，不過警視廳初步判斷其成分類似於THC（四氫大麻酚），食用後會對人體帶來強烈刺激，近期在年輕人之間成為風潮。當局近日接獲多宗年輕人食用不明軟糖後身體不適送醫的個案，本月內東京已有至少11人因在車站、公園及公寓內集體食用這類軟糖而被送往醫院搶救。

警方展開調查，結果在這些年輕人食用的軟糖外包裝上一致發現HHCH字樣，懷疑是一種新的類大麻衍生合成化合物。該成分目前並未受管制，警方隨後亦將這些軟糖送往鑑識科進行鑑定。根據初步判斷，HHCH疑似是目前已經被日本政府列入管制的THC衍生化合物，而它對人體產生的刺激甚至比THC還強烈，因此引發當局重視。

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厚生勞動大臣武見敬三周五（17日）在內閣會議後的記者會宣布，「為了防止出現更多危害健康的案例，我們將對販售HHCH軟糖的商家進行調查，未來也將盡快將相關成分列入管制藥物，禁止使用及流通。」

此前，東京都小金井市11月4日舉行的一場祭典有6名男女在食用他人提供的HHCH軟糖後，出現嘔吐等身體不適症狀，其中5人需送醫急救。而前一天在墨田區的押上車站月台上，亦有4名男女因為食用HHCH軟糖送醫。

大阪市保健所近日對軟糖製造工廠進行調查，業者坦言軟糖內含有HHCH。對此，武見敬三下達命令，稱這類軟糖有「重大的衛生保健問題」，要求警方全面搜查販售HHCH軟糖的業者，並考慮將其列為管制藥物，同時將類似成分的其他化合物也一同列入管制。

據報，東京都港區10月7日亦曾有一名男子在派對上連續吃下4粒軟糖，結果當場失去意識。根據警方調查，該名男子當時還吸食了另一款非管制藥物的液體。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 東京 健康問題 有害化學物／毒品 日本

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