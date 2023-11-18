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香港小姐丨李克勤太太盧淑儀「入五」　淡妝零P圖騷白滑凍齡皮膚

娛樂 15:11 2023/11/18

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

陳貝兒為老友盧淑儀慶祝生日。

1992年參選香港小姐競選並奪冠軍、最上鏡小姐和二十週年金輝大獎的盧淑儀（Emily），當選港姐後不久就與李克勤拍拖，，克勤更為盧淑儀寫下情歌《妳是我的太陽》。二人在2006年結婚後，盧淑儀退出娛樂圈，專心相夫教子。

雖然盧淑儀早已淡出娛圈兼為兩孩之母，但依然保養得十分好。

【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 　盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地

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陳貝兒送祝福

在前日（11月16日）便50歲生日的她，其好友陳貝兒為她慶生，寫道：

面食嘢傾計（偈）～永遠都傾唔完～ 生日快樂dear Emily ♥️
Happy birthday dear Mrs Lee

多謝你一直咁支持～～～♥️

同時，貝兒把生日飯局照片上載到個人社交平台分享，而「入五」的盧淑儀無懼淡妝示人並且零P圖，從相中所見盧淑儀皮膚十分好，不愧為港姐的「三料冠軍」。

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保持運動習慣

保養有方，全因她一向熱愛運動，本身已具高爾夫球教練資格的她，近年喜歡行山，其社交平台不時上載與朋友遠足行山照片，靠行山及運動力保勻稱身型，日前她挑戰山路崎嶇的蚺蛇尖，成功以4小時完成這路線。

盧淑儀除了愛行山，另外喜歡打羽毛球、高爾夫球、跑步及瑜伽，所以她身材弗爆，完全看不出歲月的痕跡，而一對兒子受父母的影響，同樣喜歡打羽毛球及踢足球。

專心當丈夫李克勤「背後的女人」，她曾表示：「好開心嫁給這個好老公，嫁給你是我的驕傲！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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