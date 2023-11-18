夫婦相處︱男人最討厭聽到伴侶的說話 邊句最有共鳴？

▲ 《香港愛情故事》劇照

在電台節目裏討論「男人最討厭聽到的說話」，一眾拍檔及聽眾說得性起，將積藏多時的怨氣一次過大爆發，不妨和各位分享其中幾句。

一、「你以前都唔係咁對我！」男士最不喜歡被比較，無論跟別人的丈夫比較、跟對方的前度比較，甚至跟以前的自己比較……皆因在女人口中，極少會出現正面的比較，例如「你對我真係好過以前」、「你進步咗好多」。

比較等於投訴和埋怨，男人又要搬一大堆理由出來解畫，而且總是沒完沒了。

二、「你依家咩態度？」這句說話通常出現在爭論途中，男人在情理上開始佔上風，女人發現即將講不過去，便開始「搬龍門」，不談情理，突然要講態度，但口舌之爭哪會有好態度？所以搬態度出來討論，等於輸打贏要。

三、「你無鬼用㗎！」男人極需要自尊（其實女人又何嘗不是？只是這句話常出於女人口中），此話一出，男人大都即時垂頭喪氣，或索性放棄回應，然而，這句話對關係的傷害亦是最大的。

四、「得唔得呀你？」由於廣東話「得」字含義廣泛，對中年男士來說，可以引伸至腰腎的能力。假如聽者身壯力健，就會覺得「你係咪質疑我」；若果他的確正在走下坡，就更加是「崩口人忌崩口碗」，所以一聽到對方問「得唔得」，無論所為何事，通常都會馬上斬釘截鐵地說：「咩唔得呀！」