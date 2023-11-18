呵護雙手︱雙手是女人的「第二張面孔」 中醫分享呵護纖纖玉手三部曲

▲ 洗手都要講求方法。

現代女性公私兩忙，往往忽略呵護女人的「第二張面孔」——雙手。過度洗手，即過度接觸水氣，水氣過多即為濕邪，邪之漸者為「毒」，濕毒浸淫於皮膚（腠理），令肌膚禦外功能減弱，易造成濕溏、皮膚痕癢、皮膚紅腫乾燥、老化等類似於現今醫學的濕疹、過敏性皮類等問題。過度清洗同時會使皮膚免疫力下降，當只是受到輕微的刺激，也有可能造成較嚴重影響，如傷口長期不能癒合、經常感到痕癢、容易發炎、出現泛紅敏感等徵狀。那麼，如何護手？

一、學懂聰明地洗手：只要在需要時才洗手，在清洗衣物或碗碟時，可戴上手套，避免洗潔精和洗衣粉對皮膚的傷害。洗手時水溫不應過熱，否則會破壞手部表面的皮脂膜，促使角質層更加乾燥甚至皸裂，最佳水溫應該在攝氏二十至二十五度之間。宜選用無刺激性的中性洗手液，最好含有維他命B5、維他命E或羊毛脂、蘆薈等滋潤成分，盡量不使用肥皂等鹼性較強的清潔用品。洗手時間約十秒左右，洗手後抹乾，再塗上乳液。不但達到清潔作用，還能為雙手提供滋潤。

二、定期去除角質：老舊角質層會讓雙手皮膚乾燥，不慎造成角質破損，更會增加細菌感染的風險，定期做手部護理，軟化和去除老舊角質，可讓雙手恢復水嫩光澤。做家務時，應先塗上合適溫和的護手霜再戴上手套，手套應選用外層橡膠、內層棉質的設計，這樣就可以隔離做家務時，所使用具有刺激性的化學產品。而每晚睡覺前，也建議大家塗上一層護手霜，不妨選擇有天然甘油和乳木果油成分的護膚品。

三、從飲食中滋養雙手：不妨多吃如銀耳、葡萄和梨等這類滋陰潤燥的食物。銀耳性味甘平，滋陰潤肺、益氣養胃。而葡萄性味酸甘，有補氣血、生津液、健脾胃功效。雪梨則性涼，有生津清熱、止咳化痰、潤燥的作用。平時多補充中醫認為養陰潤燥的食物，如甘蔗汁、紅蘿蔔馬蹄沙參玉竹瘦肉湯、羅漢果西洋菜湯、雪梨雪耳糖水等。