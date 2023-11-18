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【聖誕好去處】昂坪360寶麗來聖誕市集　料人流按年增雙位 

社會 16:18 2023/11/18

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昂坪市集內設7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹。（昂坪360提供）

下月就到聖誕節，市面不少景點已換上聖誕裝置。昂坪360首度聯乘即影即有品牌Polaroid寶麗來，即日起至明年1月1日舉行「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」，有寶麗來主題纜車，而昂坪市集更有7米高的彩虹聖誕樹。昂坪360預計，今年聖誕節的人流，較去年同期有雙位數增長。 

今年是疫情後復常的首個好去年聖誕及新年假期，昂坪360董事總經理劉偉明表示，除了本地客支持，訪港旅客在疫情過後逐漸回升，早前十一國慶假期的旅客量，已較疫情前上升超過一成，相信踏入秋冬季節、天朗氣清的日子更適合遊人到訪，預料聖誕節人流可較去年有雙位數的增幅，並帶旺商戶市道。 

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寶麗來主題纜車 帶你進入炫彩聖誕 

為配合市集主題，昂坪360特別將其中一架纜車換上寶麗來七彩新裝，由今日（18日）起不定時出現載客；而聖誕市集則有7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，加上Y2K年代復古風格的拍照打卡點，賓客有如走進時光隧道回到過去，多個打卡位包括卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景。 

Polaroid相機展覽    七彩攤位遊戲 

昂坪市集另設有寶麗來相機展覽，遊客可欣賞到不同型號的即影即有相機，見證現代化的科技融合經典的Analog攝影體驗。 

另外有三個聖誕攤位遊戲，憑攤位遊戲券即可參加其中一個攤位遊戲一次，達到指定分數，即可獲得精美聖誕禮品一份。現凡購買即日小童來回纜車門票，即可獲贈攤位遊戲券乙張；而購買360全年通，更可獲贈攤位遊戲券兩張。 

聖誕節期間（12月23日至26日）在昂坪市集聖誕老人將與賓客見面。 

即影即有相片   善款捐願望成真基金 

每逢周末及公眾假期，賓客於7米高的彩虹聖誕樹前，以港幣10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐予「願望成真基金」，幫助病童實現願望。
 
「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動詳情： 

日期：    2023年11月18日至2024年1月1日 

時間：   上午10時至下午6時  (12月份逢星期六、日及公眾假期: 上午9時至下午6時半) 

地點：   昂坪市集

昂坪360首度聯乘即影即有品牌Polaroid寶麗來，即日起至明年1月1日舉行「昂坪360 x Polaroid冬日炫彩聖誕」。（昂坪360提供）

昂坪360首度聯乘即影即有品牌Polaroid寶麗來，即日起至明年1月1日舉行「昂坪360 x Polaroid冬日炫彩聖誕」。（昂坪360提供）

昂坪360首度聯乘即影即有品牌Polaroid寶麗來，即日起至明年1月1日舉行「昂坪360 x Polaroid冬日炫彩聖誕」。（昂坪360提供）

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