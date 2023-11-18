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羅密歐與祝英台丨游嘉欣一拍打戲立即醒神　周嘉洛笑言：我有多年被打經驗

娛樂 17:06 2023/11/18

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

周嘉洛、游嘉欣出席《羅密歐與祝英台》宣傳。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》眾演員陳豪（阿Mo）、陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、鄭子誠、蔣祖曼、江美儀等在昨晚（11月17日）現身將軍澳出席宣傳。

嘉洛與嘉欣接受TOPick訪問，提到在《羅密歐與祝英台》合演情侶更有不少親熱場面，問到會否有意成熒幕CP，嘉洛無奈：「我們演員好被動，不是我哋決定到。」

他表示鍾意與嘉欣合作，不過記者追他如與陳瀅比較，相對喜歡哪位對手，古惑的嘉洛耍太極：「依家答嘉欣，因為佢響我隔離。但下一次陳瀅響隔離，我會答隔離。」

羅密歐與祝英台丨陳茵媺戲癮發想再演戲　陳豪為窩心理由不想夫妻檔拍劇

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嘉欣喜歡拍打戲

至於嘉欣也表示與嘉洛合作得很好，不過此劇最令她高興是可以做打女拍動作戲，興奮地說：「人生第一次拍打鬥戲。」

提及劇中有場在家中武打戲，她即雙眼放光回憶說：「其實樓梯個扶手係搖，仲要著拖鞋，勁驚跌倒，但好好玩，一拍打戲就提神，因為拍那場戲係凌晨3、4點響廠拍，成個人出晒汗，成個人醒神晒。」嘉洛補充：「通常都咁排，凌晨拍打，打醒咗個人就可以出外景。」

周嘉洛指自己在劇中不算太多動作戲：「苦活都係Mo哥（陳豪）做。」

因為拍打戲，嘉欣也因此有畸瘀傷，可是仍躍躍欲試地表示：「都想做打女，如果下次有機會都會拍。」

至於嘉浩今次在劇中相對打戲不算太多，不過就說笑稱估計自己也可以拍打戲：「因為我有多年（劇中）被打經驗，但如果真係機會（拍打戲），會捉緊。」

記者：陳曉柔

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撰文 : TOPick柴犬出動

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