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新聞女王丨炎明熹唱片尾曲《Crystal Clear》　Gigi靠查字典了解歌詞

娛樂 17:21 2023/11/18

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《新聞女王》

佘詩曼主演的TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（11月17日）於內地開播前夕，錄得超過2.7億的微博話題閱讀量（截至昨午4時）、17.5萬的微博話題討論量，以及超過2.8億的抖音累計話題播放量。

為配合《新聞女王》在內地首播，TVB官網在昨晚釋出時長約1.5分鐘的《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》MV。

此歌由炎明熹（Gigi）主唱，由於《Crystal Clear》是英文歌，亦是她首度推出的個人英文單曲。《Crystal Clear》歌詞內容主要講述主角人在高處不勝寒，對身邊人甚至自己亦不甚了解；但只要肯用心聆聽心底的聲音，最終還是能認清自己以及真相。

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《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》MV

錄音中途難頂肚餓 

Gigi受訪時坦言，對《Crystal Clear》的反應感到期待，皆因是其首支英文單曲之餘，亦是首度為台慶劇獻唱歌曲：「希望我聽到首歌時唔會覺得太尷尬啦。」

同時，Gigi為此片尾曲做足功課：「因為我本身英文唔係咁常用，所以我有逐個字去查字典，同埋寫低晒啲意思，等自己可以了解啲歌詞好啲。發音方面，我事前都有練習，逐個字去練習點讀，練到覺得有效果先成句讀出嚟。」

《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》MV

談到錄音，她笑指過程尚算順利，只是其間因肚餓以致「唔夠氣」：「我平時一係食完嘢抖一陣就錄音，一係就錄完音先食。嗰日我諗住錄完音先食嘢，但去到一半需要錄到powerful嘅部份時，我就真係冇辦法喇，不如食啲嘢先，結果我食咗肉餅飯，食完之後真係有番啲力氣，否則係餓到郁唔到。」

除片尾曲主唱身份曝光，MV還曝光了劇集的星級客串陣容，當中最大驚喜的是陳山聰，片段所見山聰狀甚肉緊地痛苦揮刀，手中還持有一個洋娃娃，似乎飾演的並非普通角色。

陳山聰客串《新聞女王》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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