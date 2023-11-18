癌症殺手｜台灣漫畫才子大腸癌逝　醫生揭7大常見警號

▲ 台灣「漫畫才子」蕭言中大腸癌病逝，醫生揭7大常見警號。

被譽為「台灣漫畫四大才子」之一的蕭言中2019年確診大腸癌，抗癌4年後，今日清晨傳出病逝消息，終年58歲。消息曝光後，不少圈內友人陸續發文證實死訊。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科醫生謝文斌就提醒大腸癌有「7大警訊」，並坦言臨床上有明顯症狀者「很多已進展到中晚期」。

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根據《ETtoday健康雲》報道，台灣漫畫家蕭言中曾於1994年和陳昇合作歌曲《Last Order》，並因此結為好友。他在2019年7月確診罹患大腸癌第4期，但之後仍繼續投入漫畫產業，隔年榮獲第11屆金漫獎特別貢獻獎。

他在2021年出席活動時曾透露，當初只能等待化療，不知道人生還有甚麼可以期待，但身邊好友們不斷為他打氣，成為他對抗病魔的極大動力。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌就解釋，大腸癌早期並無明顯疼痛感覺，主要常見症狀包括：

大便中有血或黏液

排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）

大便變細小

經常性腹瀉或便秘

體重減輕

貧血

裡急後重（排便排不乾淨）

謝文斌又指，臨床上遇到有明顯症狀的病人，大多都已經進展到中晚期，治療起來複雜且困難，而治療的過程與結果對病人和家屬都是一個沉重負擔。

大腸癌高危因素及症狀

大腸癌是本港第2號癌症殺手，近年來更有年輕化趨勢。據衞生署資料，大腸癌高危因素包括進食過量含飽和脂肪的食物、食物纖維攝取量不足、經常進食燒烤食物或加工肉類、吸煙酗酒、缺乏運動。

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。有醫生建議，身體若出現以下10大徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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責任編輯：羅嘉欣