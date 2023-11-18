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對抗濕疹｜立冬後寒冷乾燥濕疹易復發 中醫：洗澡時間勿逾5分鐘

都市病 17:07 2023/11/18

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

乾燥性濕疹多見於冬季，又稱「冬季癢」，並非由「濕」所致。

立冬，冬季寒冷乾燥，溫度與濕度都相對較低，體內水份易散失，皮膚角質層水份驟降，皮脂腺因未適應氣候的變化而分泌不足，便會造成皮膚粗糙及脫屑現象，而且痕癢無比。當免疫力下降，便容易誘發濕疹等皮膚問題。

乾燥性濕疹多見於冬季，又稱「冬季癢」，並非由「濕」所致。主要因為寒冷的溫度，加上乾燥的氣候令身體血液循環不暢，脾主運化，肝藏血，人體津液不足，影響氣血運行，肝血腎水不足以滋陰潤肺，肺主皮毛，便易出現冬季乾燥性濕疹。與其他季節的濕疹不同之處，在於乾燥性濕疹起因在「乾」，並非由體內「濕氣」太多導致。

冬季濕疹以血虛者最常見。由於皮脂腺與汗腺功能下降，使罹患冬季濕疹的機率比年輕人增加。另外，乾性皮膚者、乾皮症、魚鱗癬患者或因疾病或營養不良導致的皮膚乾燥者，也較易患乾燥性濕疹。其臨床表現為乾和痕。皮膚表皮含水量下降，皮膚比較乾燥粗糙、無彈性，有時甚至有網狀裂紋或落屑，時或有強烈痕癢感。搔抓之後可見丘疹、水疱、糜爛及滲出，色鮮紅，灼熱或瘙癢等。多發生在四肢伸側或腰部，下肢也較為常見。

冬季若多吃甜食、冷食、煎炸熱氣食物、辣、酒及咖啡，都易令皮膚處於慢性發炎狀況；生冷食物則易損傷脾胃，脾胃虛弱會形成濕；脾濕健運，濕熱內蘊，皮膚則會發疹、痕癢，令濕疹更加嚴重。

要改善濕疹，最重要戒口，多吃水果、蔬菜等富含維他命的食物，並適量進食雪梨、蜂蜜、甘蔗、百合等滋陰潤燥的食物。此外，心境開朗和充足睡眠亦非常重要，避免過於疲勞，忌用過熱的水沐浴，洗澡時間勿逾5分鐘，否則易令角質層水份揮發，使濕疹情況加重；同時亦應避免使用肥皂或沐浴液，減低刺激皮膚。

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