【工作薪酬】逾6成打工仔過去1年獲加薪　勞聯稱外勞將到港料影響本地就業

▲ 勞聯展開每年一度的薪酬趨勢及期望調查。（勞聯提供）

勞聯今（18日）公布調查顯示，逾6成受訪打工仔表示過去1年獲加薪，約58%受訪者則指公司正進行大或小規模招聘，顯示不少行業人力需求殷切。勞聯亦指，首輪外勞將在未來數月來港工作，料本地僱員就業情況將備受考驗；另建議僱主來年加薪幅度不少於6%。

勞聯於8月展開「2023至24薪酬趨勢及期望調查」，合共收回約1千份有效問卷，63%受訪者於今年度獲得加薪；另有9%受訪者今年度被減薪；28%受訪者則被凍薪。結果顯示，受訪者普遍均受到經濟改善而獲得加薪，凍薪和減薪的情況均較去年大幅下降。

勞聯亦指，是次調查幫助了解受訪者所屬工作機構最新人手招聘或裁員狀況，約58%受訪者表示公司正進行大或小規模招聘，顯示不少行業人力需求殷切。不過，隨著首輪輸入外勞將在未來數月抵港，正式投入工作工作，料本地僱員就業情況將備受考驗。

另外，4成受訪者期望明年加薪4至6%，整體期望加薪平均值為6.75%，勞聯因此建議來年加薪幅度不少於6%。

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責任編輯：梁凱婷