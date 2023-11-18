【長者日】林貝聿嘉聯同中電總裁與逾三百位長者提早慶祝　玩平板電腦遊戲

▲ 林貝聿嘉（左二）及馬婆婆（右二）以平板電腦大玩慳電節能遊戲，鬥志鬥力，並鍛鍊手部協調。（中電提供）

明日（19日）將為「長者日」，現時95歲的香港各界婦女聯合協進會創會主席林貝聿嘉今日（18日）連同中華電力總裁羅嘉進及企業發展總裁莊偉茵，到故宮文化博物館與逾300位「老友記」，提早慶祝，包括用平板電腦玩遊戲、自製WhatsApp貼圖等。

林貝聿嘉表示，政府於1993年訂立長者日，已經過了30年，因此慶祝長者日需與時並進，例如可加入數碼元素。林亦即席與參加者馬漢珍婆婆用平板電腦玩手腦協調的慳電節能遊戲，在反應及慳電節能知識方面一較高下，又稱數碼科技不是年輕人專利，只要肯試肯學就不會覺得困難；加上認為現時的手機遊戲能訓練腦筋及手眼協調，十分好玩。

另外，羅嘉進則與馬婆婆一同自製帶有長者日快樂圖案的WhatsApp貼圖，作為活動的紀念品。馬婆婆更急不及待下載貼圖並與好友分享，預祝長者日快樂。

▲ 馬漢珍婆婆（左）運用所學，與羅嘉進（右）合照留念。（中電提供）

馬婆婆表示，對於能參加今次活動感到很開心，當中學會使用視像通話，成功致電移居海外的兒子、看到孫子，更學會拍攝短片與兒子分享近況；她又透過活動擴闊圈子，認識一班留港長者，互相關心扶持。她亦從連同中電義工一同參觀故宮文化博物館，認識中國文化，並用手機完成任務，獲得極大滿足感，形容為「慶祝長者日的最好節目」。

▲ 莊偉茵（左二）及 陳安珏婆婆（中）於展館互動遊戲中學寫書法，並利用手機掃二維碼下載墨寶。（中電提供）

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責任編輯：梁凱婷