冰上火花丨連番NG放下戒心 王智騫hehe咀受落 盼開拓BL市場

▲ 《冰上火花》

王智騫（Martin）近日在ViuTV熱播劇集《冰上火花》有出眾表現。早已預告會有咀戲的他，昨晚（11月17日）一集終於揭開「幸福兒」為誰，原來是飾演「張立基」的馬檇鏗，二人咀咀大玩BL！鏡頭前兩人咀咀默契十足，惟Martin透露拍這刺激一幕時「緊張到傻咗」。

該場戲講述在火花隊的「南亞幫」完了比賽，一班好友去飲酒放鬆時，怎料馬檇鏗玩「Truth or Dare」輸了要揀人咀，於是對準Martin咀落去。

Martin憶述這幕時，大爆馬檇鏗拍攝期間，竟大大力咀落Martin度，搞到怕醜仔Martin「紅到臉晒」，Martin笑言：「開頭大家都以為佢會錫細細聲，最後點知佢臨場玩嘢，強吻咗落我度。」

▲ 《冰上火花》

清潔口腔做足準備

拍攝咀戲前，Martin在試戲期間緊張到不敢望「螢幕戀人」馬檇鏗，他自言：「眼尾都唔敢望到佢，去到第一個Take嘅時候，我直程驚到瞓咗喺張櫈度。」NG四、五次後，Martin終感放鬆，並發揮了最好表現，「心諗場戲係咪都要拍，所以驚都冇用。」

埋位前，Martin顧及對方感受，做足準備、清潔口腔，非常細心，Martin說：「喺拍之前刷牙同食薄荷糖。其實我螢幕初吻就冇咗好耐啦，我都係拍完先知對手嘅螢幕初吻，原來係啱啱畀我拎咗。」

▲ 《冰上火花》

不抗拒演BL劇

見到新一對「HeHe」情侶誕生，觀眾均興奮表示「想睇多啲」，這場戲廣獲不少觀眾好評，Martin也忍俊不禁，透露曾收過Fans送以自己為主角的BL漫畫。

Martin表示，不抗拒演BL劇，與另一名俊男展開甜蜜戀情：「之前試過收到一啲Fans 將我畫成BL漫畫嘅角色，都覺得好好笑。其實近年都見到好多人拍BL之後畀外界認識多左，自己有機會嘅話都想嘗試吓嘅。」