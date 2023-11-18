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羅密歐與祝英台丨祝英台成全羅密歐茱麗葉而犧牲　陳茵媺獲讚「死得好靚」

娛樂 19:09 2023/11/18

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《羅密歐與祝英台》

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》在昨晚（11月17日）播出大結局，除細媽Dora（江美儀飾）害人終害己陣亡外，梁山伯（陳豪飾）及祝英台（陳茵媺Aimee飾）亦先後壯烈犧牲；前者為了救羅密歐（周嘉洛飾）中槍慘死，後者則因失去山伯後失卻生存意志，選擇以「成全後輩圓滿愛情」為目的、結束生命追隨逝者。

自得悉山伯死訊後一心尋死的英台，為令自己的殉情「更有價值」，決定「利用」自己和山伯的死亡，換取密歐與麗葉（游嘉欣飾）有情人終成眷屬。

羅密歐與祝英台丨游嘉欣一拍打戲立即醒神　周嘉洛笑言：我有多年被打經驗

《羅密歐與祝英台》

英台山伯另一世界重逢

面對四大家族激烈反對密歐麗葉成婚，英台以密歐累死山伯為由要求羅祝兩家再度進行槍戰決鬥，若羅家獲勝、祝家及四大家族必須答允婚事。

原本密歐與麗葉以為英台的犧牲只是「假死」及永遠消失於天南市，豈料決鬥前夕，英台借故將換上真彈的手槍送給密歐，結果成功如願被一槍打死，臨死前更幻想與山伯在另一個世界重逢，令網民大歎感動，尤其密歐與麗葉讀出英台遺書一幕，更有網民指睇到眼濕濕。

《羅密歐與祝英台》

Aimee啼笑皆非

網民又指，闊別9年再戰視壇的Aimee演技合格、容貌及身材亦保養得宜，顏值絕不輸給劇中任何年青女演員。

對此，游游昨晚在《羅密歐與祝英台》宣傳活動現場睇大結局時坦言，覺得Aimee「死得好靚」，並笑言為一睹Aimme靚樣，拍攝當日提早進入錄影廠。

現場主持阮政峰即乘機追問Aimee為何「死得咁靚」，令Aimee啼笑皆非，只能強忍笑意害羞表示：「嗯！我都知嗰日係最後一場，所以拍之前我都有諗咗好耐點樣可以死得靚啲。」引發全場爆笑。

《羅密歐與祝英台》

另一種團圓

雖然《羅密歐與祝英台》結局篇最後兩大主角山伯及英台慘死，但二人最終齊齊化蝶，以另一種方式永遠在一起，同時亦成全羅密歐與茱麗葉的愛情。

結局最後一幕羅密歐一家三口笑著看著一對蝴蝶飛過的畫面，配以彩虹的出現，恍如是訴說著另一種團圓，兩對戀人均得了想要的愛情及自由，羅祝兩家的百年恩怨亦隨著英台的犧牲、勇敢及機智得以化解，整套劇的重要矛盾，都在大結局一一解決。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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