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MIRROR成員丨姜濤涉網暴事件後首現身回應　強調：無論點都想同佢講聲對唔住

娛樂 10:49 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

姜濤涉網暴事件後，首度現身作回應。

MIRROR人氣王姜濤遭女網民狠批唱歌「咪嘴」，姜濤作出還擊公開女網民大頭照和IG帳戶。到上周六（11月11日），姜濤知錯並勇於承擔作出道歉，並稱：「不要把網絡當戰場。」

在昨日（11月18日），MIRROR現身《12怪盜》互動體驗場時，姜濤就首度就連串風波開腔回應！

MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴　涉事人發公告：希望姜濤繼續安好

姜濤：無論點都想同佢講聲對唔住

姜濤受訪時聲稱希望與該名女網民互相了解更多，惟現時尚未聯絡，並需待公司作安排。 

他強調：「無論點都想同佢講聲對唔住。」

他深明作為藝人都不應該帶負面能量予公眾，希望呼籲大家可散播正能量，又稱：「唔好再有負面嘢畀人。」另外，他坦言今年上了很多課，希望自己經歷這件事後會有更多的成長。

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自稱涉事女網民發公告

自稱遭「網暴」的女網民在日前於其私人帳號發表5分鐘的語音公告回應事件，她在當中提到： 

無論係攻擊欺凌我，還是攻擊欺凌姜濤先生嘅，我 so far 都係唔鐘意，我睇到都覺得唔開心同辛苦。從來都非常之討厭欺凌，亦都反對欺凌，呢點我從來冇變過。雖然到今日，我仲係覺得好震撼，同埋都冇辦法明白點解會發生咁嘅事。

但係我真係好想講，希望姜濤先生同我，都可以各自身心安好。亦都希望大家都可以有返個空間，因為可能大家都唔好受，都承受咗好大嘅壓力。希望可有空間去冷靜、同埋療癒身心。

希望佢都保重，真係祝福佢，希望佢繼續安好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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