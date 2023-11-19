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靚媽精明眼丨商務出版快閃開倉　精選圖書中小學練習低至每本$10

親子好去處 10:14 2023/11/19

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商務出版圖書開倉，最低$10起。 （facebook圖片）

商務印書館由即日起快閃開倉，特設多個優惠專區，包括大量中英文兒童圖書、中英文特價書、生活百科等，精選圖書低至每本10元，只要做指定步驟，更可獲贈精美禮品。

商務印書館在疫情復精後首次開倉，地點於太子彌敦道740A，精選由商務印書館出版多種圖書，精選圖書低至10元一本，部分圖書低至4折，更設有多個優惠專區，包括$100/4本、$100/3本、4折、5折及特價品專區。

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湊得輕鬆啲
湊得輕鬆啲丨3日2夜輕奢漫遊體驗 探索細味珠海橫琴長隆度假區

開倉圖書種類繁多，包括：大量中英文兒童圖書，中英文特價書，特價中小學練習、特價語言學習讀本，精選字詞典，科普百科，文學歷史，生活百科等，優惠圖書數量有限，售完即止，但會不定期補貨。

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凡購買任何圖書，「Like & Share」商務印書館FB/IG專頁、小紅書專頁，做足步驟，即可獲贈 精美禮品 1套！

詳情：

日期：2023年11月18日開始

時間：中午12時至晚上8時

地址：九龍太子彌敦道740A(太子港鐵站B1出口，步行約3分鐘)

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責任編輯：林愛娜

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