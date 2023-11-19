【體育盛事】港珠澳大橋香港段半馬開跑　藝人周潤發現身比賽

首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽今日（19日）舉行，為港珠澳大橋通車後首次舉行長跑比賽。馬拉松以港珠澳大橋香港口岸作起點和終點，沿大橋香港的連接路段跑10.5公里後原路折返，今屆超過8,000人參加賽事，藝人周潤發、胡諾言亦有參與。

比賽以挑戰組別揭開序幕，早上7時40分起步，政務司司長陳國基、入境事務處處長郭俊峯主禮起跑儀式。至少2,000人在這條世界跨海距離最長的橋隧組合公路上，一面眺望壯闊海景一面全速奔馳。

藝人周潤發亦是跑手之一，他是首次參加半馬比賽，最終順利完成約21公里的賽道，以2小時27分56秒衝線。

有參賽者表示，對首次踏上大橋感到興奮，「都想睇下條橋起得幾長，同埋喺個海上面有咩特別之處」，稱參賽志在享受過程，「沒有想突破成績，都是以愉快心情去跑」，相信今日天氣乾爽清涼，會跑得較為舒服。

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責任編輯：陳麗娜