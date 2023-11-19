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開心速遞丨幕後人員爆TVB藝人真面目　袁文傑親回應 ：總算累積到不少知音

娛樂 12:08 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

網民爆TVB藝人真面目，其中袁文傑獲好評！

演員、歌手的真面目總會令人好奇，到底誰人會是「人前人後兩個樣」？ 

有網民在社交平台上爆料揭藝人真面目，有讚又有彈，當中提到「007、短腳蝦伉儷、痰+池、老千嘩、周街鱷」屬不提也罷！ 

【下流上車族】袁文傑江美儀大玩壁咚默契十足　 相隔逾十年再合作感觸良多

網民揭TVB藝人真面目 

日前，有一個自稱從事電視台幕後多年的網民在社交平台上發文，爆料提到自己對TVB部份藝人的評價：

其實大台嘅artist

好多都好nice

佢哋都係打份工

冇需要扮晒嘢

除咗陳豪、馬明、煒哥、阿佘、歐瑞偉

好nice外

西果d就費事講啦，甚麼007、短腳蝦伉儷、痰+池、老千嘩、周街鱷呢啲，不提也罷

洪永城-又係好耐之前拍過廣告

估唔到佢真人幾靚仔，唔扮嘢

好記得第一日拍，佢笑笑口同我講：你有乜要吩咐我做，我就點做，我都唔知點答佢，拍完佢仲萬歲，一個吾難相處artist

另一個-袁文傑

𠎀哥真人高大靚仔，好好傾，佢又係唱片友，佢甚麼音樂都聽，佢聽野好勁，識好多吾同類型嘅音樂

佢同我一樣，都係阿仙奴fans

同佢吹水，真係可以吹足一晚

仲有一個好nice、好好人

巳故曾偉權先生

有網民就留言：「真係要為西嗰啲多謝你唔講佢哋」、「以前工作上接觸過袁文𠎀，佢好有禮貌，斯斯文文」、「𠎀哥個人一定好，連無賺錢的網台都做，最搞笑係有時講波講到喊」。 

網民對被揞名的藝人的真身相當好奇，「短腳蝦，長腳蟹 痰+池，譚歌后」、「短腳蝦伉儷......扮林作嗰個？」

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袁文傑親回好評 

袁文傑也有在社交平台上轉發該篇帖文，回應好評時也相當謙虛：

我沒有飛黃騰達，亦沒有大紅大紫過，但一直下來，總算累積到不少知音，能夠在空氣中、網絡世界，同憂同喜，我想，這樣子能夠繼續走下去…

我自求我道！

*多謝post內各位的留言，雖然並非全都提到自己，但對自己來說，已是不能要求更多之鼓勵，感激！多謝！

暖男愛毛孩

袁文傑是圈中有名的愛護動物暖男，除是「貓奴」外，又常做動物義工，更不時為動物權益及聲。

在2022年5月20日凌晨，袁文傑更新社交平台，分享多段救援一隻流浪小貓的影片，透露小貓在柴灣街頭獲好心人救起，最後聯絡上義工並送到動物醫院治療。

可是小貓左邊眼球早已受到感染，接受兩次手術後現已摘除，他說：「好可惜證實咗佢隻左眼係壞死咗，不過唔緊要仲細個，仲有隻眼仔，依然可以健康生活。」

最新影片推介： 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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