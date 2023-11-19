光B尹光被瘋狂集郵　氣溫急降陳蕾搞到「聲沙沙」

▲ 「光B」尹光近期人氣爆燈。

昨晚（11月18日）《博愛SO ME SHOW MUSIC》頭場在西九竹翠公園舉行，近期人氣爆燈的「光B」尹光打頭陣出場，現場即尖叫聲不斷，之後MC張天賦、魏浚笙、馮允謙（Jay Fung）現身時樂迷亦非常興奮。

而尹光更不時被集郵，他表示唱戶外騷特別開心，計劃搞戶外演唱會：「我比較少戶外表演，可以同公司傾吓！我想借呢個機會多謝投我票嘅朋友，心入面已經好開心，我唱咗53年第一次參加叱咤，即使十強止步都唔會失望。」

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▲ MC張天賦

Me&首次現場演唱

至於由黃淑蔓、連家穎、譚旻萱組成的女團Me&，在當晚首次現場演唱，她們笑言自己值高分：「平時我哋練習都以120分做目標，就係怕現場甩轆！以為自己會好緊張，但原來上到台同觀眾互動，都覺得好爽想再有表演。」

被問到最想同公司哪位藝人合作，Me&表示：「我哋想同ANSONBEAN、Jay Fung合唱，因為佢哋台風都好型，仲有Joyce，Joyce solo跳唱好犀利，我哋如果可以加入埋相信有新火花。之前Joyce都有透過經理人短訊我哋，佢係好Nice嘅前輩，讚我哋MV跳得好，有大師姐鼓勵自信心都多啲！」

▲ Me&

馮允謙想搞戶外個唱

Jay Fung話戶外騷感覺好興奮，大讚觀眾夠晒反應，直言想搞個人戶外演唱會：「我冇失望入唔到十強，因為都冇預期入12強嘅！之前同Fans講如果入到十強會Post『黑圖』，不過依家都會找數，多謝佢地嘅支持。」

魏浚笙一身禮服現身，Fans不停叫Encore氣氛狂熱：「今日係第3次戶外表演，我覺得自己表現淡定咗！今年做咗好多唔同嘅歌，已經盡咗力就可以，冇恨話年尾攞咩獎，現階段出多啲歌先，過幾日就推多一首，拍戲時邀請王菀之新MV有好多CG，但係出碟要十幾隻先可以諗。」

▲ 馮允謙

溫度急降陳蕾聲沙

台上洪嘉豪自爆突然氣管敏感，騷前突然呼吸困難，一度考慮辭演：「我之前都試過，但一直都搵唔到致敏原，食完藥好咗啲，但對眼仲未消腫。其實入到12強都覺得自己幾叻喇，寄望下一年做好啲，我最怕Fans唔開心，其實盡咗力就可以。」

而陳蕾就話溫度急降，搞到自己「聲沙沙」：「今日綵排都有啲走音，MC就唔介意Fans擺上網，但我就想大家擺最好嘅一段出嚟。」

▲ 陳蕾

MC未計劃做嘉賓

MC對於隊友演唱會在即，笑言未計劃做嘉賓：「因為我都做過好多次嘉賓，呢個係佢哋嘅騷，畀佢哋自己揸主意啦，如果佢哋邀請我都要問吓經理人先，雖然同公司都要問！」

另外，被問對自己在叱咤頒獎禮成績有沒有信心，他表示：「一定有信心嘅，但唔想比太大壓力Fans，佢地有聽我啲歌就夠。」

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