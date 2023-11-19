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Taylor Swiftt巴西演唱會發生意外　23歲女粉絲暈倒猝逝

娛樂 11:58 2023/11/19

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流行樂天后Taylor Swift。

美國流行歌天后Taylor Swift正在舉行全球巡演，《The Eras Tour》去到南美洲的巴西站場場爆滿，可是同時傳出不幸消息，一名年僅23歲的歌迷疑耐不住高溫，在演唱會期間暈倒，送醫後宣告不治；Taylor Swift事後發聲表悲痛。

巴西近日受熱浪侵襲，計及濕度和溫度，里約熱內盧的體感溫度周末達到破紀錄的攝氏59.7度。而正在當地舉行巡迴演唱會的Taylor Swift，本因應極端高溫，押後星期六在里約熱內盧的演出。

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Taylor Swift正在舉行全球巡唱。

球場疑關掉通風口

Taylor Swift在演唱會開始前兩小時，在社交平台宣布押後的消息，指首要考慮歌迷、表演者和工作人員的安全和健康。

可是，一名23歲歌迷Ana Clara Benevides在周五晚，於Taylor Swift露天舉行的演場會上不適，，雖然現場有醫生為她即時進行急救，之後送院，可惜最終不治，當局正調查死因。

有指，當時球場內氣溫高達攝氏37.8度，但球場卻關掉通風口，並高價出售飲用水。

Taylor Swift表哀悼

不過巴西司法部長事後指，容許演唱會觀眾帶水樽入場，並要求演唱會製作公司，在酷熱天氣下必須向觀眾提供免費飲用水。

Taylor Swift對歌迷死訊表示震驚和心碎，並在個人社交平台發長文，解釋事故及哀悼粉絲道：「我不敢相信我正在寫這些話，但在破碎的心的伴隨下，我要告訴大家我們今晚在演出前失去了一位粉絲，我甚至無法告訴你我感到多麼沮喪。」而她曾在演出途中，將樽裝水投向觀眾。

Taylor事後在社交平台發文解釋事故，以及表示哀悼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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