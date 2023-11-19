怪獸家長丨港女憶童年日日補習練琴做功課至凌晨　成年與父母斷聯：諗過跳落去算

▲ 港女憶童年日日補習練琴做功課至凌晨。

不少香港父母都對孩子有高期望，盼將他們栽培成自己心目中的樣子，然而，過度的壓力隨時影響孩子的人生。有港女近日在社交平台投稿憶述童年辛苦經歷，她每日放學補習和上興趣班，回家還要練習和做功課，若做得不好更會遭父母體罰，令她一度想過輕生，如今成年後亦拒絕再與父母聯繫。

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有港女在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，自己來自中產家庭，小時候每日放學後都要上補習班，或學樂器和畫畫，完全沒有休息時間，回家後還得繼續練數小時樂器，然後做功課，必須完成功課才可以吃飯，幾乎每日都是凌晨一兩時才睡覺。

你好肚餓嘅時候想食飯，但兜飯鎖咗喺雪櫃（以前屋企雪櫃有鎖），做完先俾食飯。食完飯後，直接沖涼刷牙瞓覺，搞到日日胃痛。

由於是被迫學，因此她很討厭興趣班，多次嘗試跟父母反映很累，想減少興趣班數量，並提出想學羽毛球，卻被父母一一否決，更斥責她，

女仔之家學咩運動？你考唔到演奏級唔好返屋企！

當時她很累，又睡眠不足，向親戚呻只是換來幾句「好多細路冇你咁好彩有咁多興趣玩，你玩緊樂器時，人哋屈喺間劏房度做功課」、「你父母大把錢，又咁捨得揼咁多錢俾你補習，你都唔識珍惜，你真係唔知足！不孝女」。

預科後離家出走

那一刻，她意識到自己只是一部沒有自己思想、不可以有自己興趣、不可以反抗父母、用錢做出來的完美機器。完成預科後，她就改電話兼離家出走，自己租了劏戶，日間返文職，下班教樂器，放假就約朋友打波、一起行街睇戲、去主題樂園玩，「總之就係做返啲童年冇咩點做過嘅嘢」。

帖文引起網民熱論，有人同情事主的經歷，不過亦有人質疑為何她離家出走卻教自己討論的樂器，若沒有父母她也沒有這技能去「搵食」，應該要感恩。事主則表示，自己至今樂器得7級水平，因此沒有琴行聘用，只有一間社福機構的兼職夜晚小朋友班，雖然她很討厭樂器，但為了生活也是沒辦法，

好似你哋咁，唔鍾意返工都要日日返，為咩？錢。而家我冇掂樂器好多年，現在職業係秘書。

事主亦再透露更多童年悲慘經歷，例如每日放學直接去上補習或興趣班，回家後也不能吃飯，要先練琴再做功課，而她的飯被鎖在雪櫃，她必須完成父母要求才可以吃，飯後就直接沖涼睡覺，結果每日都睡眠不足，胃病和頭痛。

練琴時父母會監視她，必須拉好一首完整的歌，中途拉錯就要重頭開始，而之後還有10多樣功課等著她。試過樂器考試不合格，被媽媽罰脫光衣服在浴缸反省。

數唔晒，如果你哋想過我呢種生活，我願意同你哋靈魂交換。我曾經諗過跳落去就算，真係好辛苦。

她認為，感恩與反叛很視乎個人看法，生活在不同環境，自然有不同答案。有網民支持她，「感恩樓主脫苦海，感恩樓主為自己而活，感恩樓主靠住自己堅強意志捱過被虐待嘅日子」、「唔使同啲質疑你嘅人解釋啦，佢哋一定係做緊你父母同一樣嘢嘅人」、「『我都係為你好』、『學琴有前途』… 所以迫到樓主唔夠訓、遲食飯、考唔到要除衫罰坐廁所… 呢啲唔係叫愛你，係毒親」。

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責任編輯：王明芳