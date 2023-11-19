猝死危機｜男子連續上班23天午休猝死　公司拒向家屬賠償：非工時內不算工傷

▲ 男子連續上班23天午休猝死，公司拒向家屬賠償：「不是工作時間不算工傷」。

日以繼夜的工作，小心因過勞猝死。内地廣東佛山一名何姓男子，在連續上班23天後，午休時走出工廠4分鐘突嘔血猝死。惟當局卻以一理由，不予認定為工傷，家屬索賠不果。

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據《華商報》報道，35歲的何男在佛山群志光電有限公司上班，8月10日中午，他從工廠出來4分鐘，正在去吃飯的路上，突然嘔血猝死。據其哥哥何先生憶述，當時弟弟立即被救護車送往醫院急救，惟搶救無效死亡，而醫院死亡證明上，説明其死亡原因為猝死。

根據出勤記錄，何男從今年7月3日至17日連上15天班，休息1天；7月19日至8月9日連上22天班；8月10日打了上班卡，未打下班卡。上班打卡時間在上午7時12分至19分不等，而下班打卡時間從下午6時32分至7時31分不等。

何男的哥哥認為，弟弟連上23天班就是過勞死，無論是否屬於工傷，公司都應該賠付，以工傷為由推脫是在推卸責任。

11月14日，佛山群志光電有限公司負責處理此事的工作人員回應媒體訪問時表示，出事的第二天，公司就向人社部門遞交了工傷認定的相關資料，因為當時不是工作時間，何男也不是在工作崗位上死亡，因此認定結果是非工傷，並指出公司給員工都買了社保，意外險也能賠付一些。

他又指，家屬要求賠償100多萬，與公司能夠賠付的金額差距較大，會根據家屬復議的最終結果執行。而對於家屬提出何男連續上23天班的情況，他表示，

其實每天的工作時間沒有那麽長，應該不存在過勞的情況，還需要再核實。人猝死後未解剖，所以醫院也沒有説具體的死因，只是説猝死。

佛山市南海區人社局亦指，何男的死亡原因為猝死，死亡發生在休息時間內，其事發地點也不屬於工作崗位，因此其死亡不屬於視同工傷死亡。

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睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣