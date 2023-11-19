貼地育兒｜霍啟剛豪門出身不炫富　一家五口享受家庭式邊爐　

▲ 霍啟剛一家十分貼地！

現年42歲「跳水皇后」的郭晶晶於2012年嫁入豪門，與霍啟剛結婚後定居香港，婚後誕下3子女。

雖然是豪門家庭，不過霍啟剛與郭晶晶一家五口的生活依然樸實貼地，而啟剛與晶晶事事也會親力親為！

日前，啟剛於IG限時動態分享在豪宅內打邊爐的相片，同樣也盡顯貼地一面！

【貼地育兒】霍啟剛一家五口帶12件行李返港 郭晶晶仔女自行拖喼獲讚好家教

霍啟剛一家溫馨打邊爐

在啟剛分享的相片所見，他們一家的打邊爐格局與一般普通家庭無異，桌上放了肥牛、牛丸、魚蛋、蝦、粟米及生菜等火鍋身材，簡單又美味！

而子女們就乖乖地圍在桌邊等媽媽煮熟食物，享受家庭樂！

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貼地坐公共交通工具

霍啟剛與郭晶晶奉行貼地教仔政策，就算有私人司機，仍會跟小朋友坐巴士等公共交通工具。

晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有姐姐，但都會親力親為照顧孩子，她期望自己能讓小孩自小養成良好習慣，慢慢培養他們的成就感，養成自信能夠幫助他們在未來克服種種困難。

另外，兩夫妻就算工作再忙，都會花時間陪小朋友，而周末一般都是家庭日，一家五口都會家裡或者郊外享天倫之樂。

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