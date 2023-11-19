  • 23°C
香港時間 : 20231119日 (週日) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貼地育兒｜霍啟剛豪門出身不炫富　一家五口享受家庭式邊爐　

娛樂 13:56 2023/11/19

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

霍啟剛一家十分貼地！

現年42歲「跳水皇后」的郭晶晶於2012年嫁入豪門，與霍啟剛結婚後定居香港，婚後誕下3子女。

雖然是豪門家庭，不過霍啟剛與郭晶晶一家五口的生活依然樸實貼地，而啟剛與晶晶事事也會親力親為！

日前，啟剛於IG限時動態分享在豪宅內打邊爐的相片，同樣也盡顯貼地一面！ 

【貼地育兒】霍啟剛一家五口帶12件行李返港　郭晶晶仔女自行拖喼獲讚好家教

霍啟剛一家溫馨打邊爐 

在啟剛分享的相片所見，他們一家的打邊爐格局與一般普通家庭無異，桌上放了肥牛、牛丸、魚蛋、蝦、粟米及生菜等火鍋身材，簡單又美味！ 

而子女們就乖乖地圍在桌邊等媽媽煮熟食物，享受家庭樂！ 

點擊圖片放大
+6
+5

貼地坐公共交通工具

霍啟剛與郭晶晶奉行貼地教仔政策，就算有私人司機，仍會跟小朋友坐巴士等公共交通工具。

晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有姐姐，但都會親力親為照顧孩子，她期望自己能讓小孩自小養成良好習慣，慢慢培養他們的成就感，養成自信能夠幫助他們在未來克服種種困難。

另外，兩夫妻就算工作再忙，都會花時間陪小朋友，而周末一般都是家庭日，一家五口都會家裡或者郊外享天倫之樂。

最新影片推介： 

湊得輕鬆啲
湊得輕鬆啲丨3日2夜輕奢漫遊體驗 探索細味珠海橫琴長隆度假區

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【貼地育兒】霍啟剛一家五口爬萬里長城　郭晶晶貼地育兒被讚最好身教
10:57 2023/04/11
【貼地育兒】霍啟剛一家五口爬萬里長城　郭晶晶貼地育兒被讚最好身教
【好睡好起】周嘉洛公開「快速叉電」大法　伍詠薇+霍啟剛先後闖睡眠實驗室
13:00 2023/06/14
【好睡好起】周嘉洛公開「快速叉電」大法　伍詠薇+霍啟剛先後闖睡眠實驗室
【貼地育兒】霍啟剛一家五口帶12件行李返港　郭晶晶仔女自行拖喼獲讚好家教
13:30 2023/08/23
【貼地育兒】霍啟剛一家五口帶12件行李返港　郭晶晶仔女自行拖喼獲讚好家教

你可能感興趣

【貼地育兒】霍啟剛一家五口爬萬里長城　郭晶晶貼地育兒被讚最好身教
10:57 2023/04/11
【貼地育兒】霍啟剛一家五口爬萬里長城　郭晶晶貼地育兒被讚最好身教
【好睡好起】周嘉洛公開「快速叉電」大法　伍詠薇+霍啟剛先後闖睡眠實驗室
13:00 2023/06/14
【好睡好起】周嘉洛公開「快速叉電」大法　伍詠薇+霍啟剛先後闖睡眠實驗室
【貼地育兒】霍啟剛一家五口帶12件行李返港　郭晶晶仔女自行拖喼獲讚好家教
13:30 2023/08/23
【貼地育兒】霍啟剛一家五口帶12件行李返港　郭晶晶仔女自行拖喼獲讚好家教
郭晶晶 霍啟剛 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業 家庭教育

最高瀏覽

癌症殺手｜台灣漫畫才子大腸癌逝　醫生揭7大常見警號
癌症殺手｜台灣漫畫才子大腸癌逝　醫生揭7大常見警號
急症室最長等候時間（11月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月19日 時間12:05）