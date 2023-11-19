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新聞女王劇透丨第1至5集劇情預告　佘詩曼宣布辭職並自製撞車意外

娛樂 13:11 2023/11/19

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佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等參演TVB台慶劇《新聞女王》，故事講文慧心（佘詩曼飾）於多年之前憑報道賊王案聲名大噪，奠定「新聞女王」地位。另一黃金時段必然主播梁景仁（馬國明飾）與慧心各立派系，勢成水火！

連番明爭暗鬥，慧心終攀上管理層，騰出其主播寶座；只想做好新聞遠離權力爭鬥的張家妍（李施嬅飾）、利用身材美貌爭上位的許詩晴（高海寧飾）、作為慧心左右手的徐曉薇（何依婷飾），都是熱門接棒人選……

慧心有意推行改革，卻被笑裡藏刀的電視部總監余英飛（鄧智堅飾）牽制，加上新聞集團老闆娘方羅麗嫦（龔慈恩飾）一直暗中操控，不想一方獨大，令慧心行事困難重重……

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《新聞女王》

第1集 （20/11）

大學座談會，嘉賓SNK電視新聞主播文慧心與發問學生合謀，令廣翔重工盧主席出醜。巴士翻側意外，傷亡慘重。慧心命令愛徒徐曉薇趕於黃金時段前，挖出來龍去脈。

首席男主播梁景仁亦有相同目標，兩派爭奪公司資源，務求搶得獨家消息。背後，電視部總監余英飛有意推波助瀾，坐收漁人之利。意外現場，硬朗能幹的主播張家妍本負責採訪，卻被景仁旗下的許詩晴以短裙和煽情報道搶鏡……

慧心挖走景仁的人，取得拍得巴士翻側的獨家片段……

第2集（21/11）

慧心找來在座談會被她累得醜態盡露的廣翔重工盧主席受訪，更直指是SNK最大贊助商的責任，導致巴士意外，英飛大驚；眾人以為慧心要揹黑鍋……景仁逼英飛開設總主播主任的新職位，要騎在慧心頭上。

公司老闆娘方羅麗嫦暗示，誰能拿下新金主「仁心慈善基金會」的贊助，就升遷誰。仁心基金會正值新會長選舉，慧心、景仁分別支持葉晨與劉澤群，希望助對方成為主席而取得贊助。葉晨被挖出醜聞，慧心命曉薇為葉晨洗白……

第3集（22/11）

曉薇被詩晴陷害，結果情緒病發，在化妝間崩潰。

慧心安撫曉薇，指早視她為接班人，暗地裡卻想拉攏家妍，卻被拒。葉晨面對醜聞，只避開傳媒神隱，會長之位似非澤群莫屬。家妍從基金會的財務報告表，發現疑似有人中飽私囊！

家妍的男友邵俊樂是基金會的法律顧問，他擔心醜聞會影響到自己，希望家妍不要報道，兩人大吵一場。競選人辯論直播節目當天，慧心突襲錄影廠，逼葉晨自揭被家暴的瘡疤，同時以虧空公款證據要脅澤群……

第4集 （23/11）

葉晨當上新會長，慧心又勝一仗，但登上總主播主任之位的是景仁。

慧心宣布辭職，還自製撞車意外，及後卻絲毫無損現身車房，與維修員陳子傑聚舊。景仁升職後掌權，慧心遙控曉薇在部門添亂。對新聞滿懷理想的新人劉艷入職，被派到家妍手下學師。

公司公告，慧心於黃金時段的空缺，以詩晴、家妍、曉薇的表現來決定。劉艷採訪噪音投訴，得悉有警察上門處理，立即前往了解。她拍下屋內情況，發現警員倒臥血泊中，精神病漢則手持利刀……

第5集 (24/11）

劉艷滿身鮮血，拍到第一身珍貴畫面。家妍被劉艷的熱血感動，建立師徒情誼。慧心銷假回歸，直播期間與景仁劍拔弩張……

曉薇於電光火石間，竟違反慧心命令，忠誠度惹來懷疑。

詩晴的報道，揭出精神病漢的女兒是歌手，並以娛樂新聞手法直擊她趕回家的經過。詩晴刻意安排父女見面，以為可領功，卻意外引發精神病漢發狂，嚇得她出醜人前。

慧心從直播過程發現蛛絲馬跡，於是聯同現場的家妍合力查出精神病漢發狂原因，令事件完美落幕。

撰文 : TOPick柴犬出動

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