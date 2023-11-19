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【販毒案】免費遊泰及金錢報酬誘販毒 港青年男女恐面臨終身監禁

社會 13:09 2023/11/19

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販毒集團透過免費旅遊及金錢報酬，利誘港人到外地提取毒品返港。兩名從泰國回港人士前日（17日）於香港國際機場涉嫌「販運危險藥物」被捕，其行李及背包內被搜出共14.35公斤懷疑海洛英及約4克懷疑大麻，市值約1,100萬港元。兩名被捕人士分別是19歲及18歲男女，現正被扣留調查。

警方今日（19日）交代案情。毒品調查科高級督察李俊岷指，警方透過情報及調查，相信有販毒集團近日安排成員到泰國接收毒品，並準備提取毒品回港出售。警方前晚與海關進行拘捕行動，於本港機場截查兩名從泰國回港的人士，包括1名19歲在本地出生成長的泰籍男子及1名18歲本地女學生，並於其行李及背包內，搜出共14.35公斤思疑海洛英及約4克懷疑大麻，市值約1,100萬港元。

兩人以「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查，明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。

警方正調查毒品流向，相信二人協助毒販帶海洛英，並買大麻回港吸食。他們收取的報酬不超過10萬元。兩名剛成年男女被免費旅行及金錢報酬吸引，李呼籲年青人勿輕信販毒集團的謊言，提醒販毒面對10多年的監禁，是一張「無法回頭的機票」。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。另外，若任何人為未成年人獲取，或向未成年人供應或販運危險藥物，警方有權引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。

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