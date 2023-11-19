拉闊音樂會丨張敬軒林家謙透過音樂詮釋內心世界　與樂迷經歷人生Perfect Matc

▲ 叱咤903《拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》

叱咤903《拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》於昨晚（11月18日）於亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行。

張敬軒、林家謙登上本年度的壓軸的拉闊音樂會，以音樂呈現彼此間的Perfect Match，為觀眾帶來一場音樂盛宴。

▲ 二人傾力合唱Perfect Match限定版《酷愛》，唱出歇斯底里的愛與恨。

重溫成長故事

是次《拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》兩位主角張敬軒（軒公）及林家謙（家謙）偕熊熊兒童合唱團以《邊一個發明了ENCORE》作為是次演出的序曲；再以《百年樹木》及《聽風》與樂迷回顧由童年開始，走過春夏秋冬到成人的成長經歷。

現場時光倒流回到二人的童年，家謙化身鋼琴王子，自彈自唱出多啦A夢電影的日文歌曲《向日葵的約定》；而軒公則以《叮噹可否不要老》回應，讓樂迷憶起童年的美好時光。

隨後，在家謙的鋼琴伴奏下、二人合唱《櫻花樹下》，以音樂演繹出成長必經的青澀戀愛。林家謙及張敬軒再先後唱出《記得》及《假以時日》，詮釋出人生就是不斷學習以及成長，同時引領觀眾想像自己隨年月繼續成長之時，日後又會成為一個怎樣的人。

▲ 軒公、家謙騎著木馬驚喜登場，為樂迷帶來《潛水》，當軒公拉扯家謙的木馬時，笑言：「好似拉緊頭馬咁！」

以音樂剖白內心世界

在成長及尋找自己的過程中，難免會有迷失之時。林家謙以軒公的《迷失表參道》，唱出尋找自己路上所伴隨著的迷惘感；張敬軒則以一首《壯舉》，進入成年後經歷的迷糊狀態，失去自己。

現實難以捉摸，二人合唱《酷愛》、《手望》，最終在尋尋覓覓過程中，最後只剩家謙一人，遺憾地回憶《某種老朋友》，感慨世事和人情的變故。

▲ 軒公、家謙騎著木馬驚喜登場，為樂迷帶來《潛水》，當軒公拉扯家謙的木馬時，笑言：「好似拉緊頭馬咁！」

加入張國榮歌曲的元素

人生中少不免有孤獨的日子，也不乏與自己的競賽。家謙隨後唱出《一人之境》，歌曲特別加入了張國榮《我》一曲的元素，帶出一個人既孤獨，又可擁抱自己的心境。

之後，以《怪我只敢做好人》唱出面對各種好的壞的應如何自處，軒公則以《惜愛》及《可惜你是個人》回應，重拾人際關係中的信任。人生旅途上人來人往，陪伴自己到底的只有自己，二人以《羅賓》寄語樂迷做自己的英雄，在遇到困難時，要成為協助自己的「羅賓」。

▲ 軒公在演繹《無城有愛》時提出要教家謙跳舞，之後合唱《難道喜歡處女座》、《神奇的糊塗魔藥》及《時光倒流一句話》時對調角色，由家謙教軒公跳舞。

走過人生Perfect Match

「The Perfect Match」並不是與他人鬥爭，而是從自我競賽中成長及學會自處，從而變得快樂。兩位主角合唱張敬軒的《潛水》與樂迷一同忙卻煩惱及放空。

軒公的《無城有愛》及二人合唱的《難道喜歡處女座》，充份演繹只要在紛擾中保持心境平和，人生才會快樂。

▲ 家謙帶來《流離者的海》後，再與軒公唱《隱形遊樂場》，為本年度壓軸的拉闊音樂會畫上完美句號。

音樂會尾聲，家謙和軒公合唱《神奇的糊塗魔藥》及《時光倒流一句話》；縱使走在人生的 Perfect Match未必能找到時光倒流之術或忘憂的糊塗魔藥，但亦希望樂迷能找到自我，過著快樂人生。

最後，二人在家謙唱出《流離者的海》後，再合唱軒公今年的大熱作《隱形遊樂場》，為是次拉闊音樂會畫上完美句號。

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