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星二代學校︱胡諾言曬二女溫習備戰考試　年花25萬供3子女讀IB名校蔡繼有

中小學 15:32 2023/11/19

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胡諾言年花25萬供3子女讀蔡繼有。

46歲型爸胡諾言與年長3歲的陳琪育有兩女一子，組成幸福的五口之家，3名子女亦聰穎乖巧，就讀私立名校保良局蔡繼有學校。胡諾言近年專注主持工作，有更多時間陪伴家人，近日他就在社交平台上載了二女的溫習情況，即將11歲的胡芷悠漸有少女味，溫習時亦相當專注。

二女認真溫習，預備考試。（IG圖片）

胡諾言育有3名子女，分別是14歲大女胡芷苓、即將11歲的二女胡芷悠及6歲的細仔胡澔錕。近日，胡諾言在Instagram分享二女胡芷悠溫習照片，從照片可見，芷悠穿著睡衣，看起來有點疲憊，但仍十分專心地執筆溫習，側臉跟媽媽陳琪十分相似，少女味十足。胡諾言留言打氣：

我的親愛#加油 #考試週

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被譽為好爸爸好丈夫的胡諾言，跟孩子關係親密，他不時上載照片分享子女成長片段，開學時亦有上載他們的學生相，可見兩名女兒外貌清秀甜美，細仔亦精靈活潑。3名孩子均就讀保良局蔡繼有學校，這間私立一條龍名校是近年一眾星爸星媽的熱門之選，，星二代校友包括郭可盈林文龍的女兒Tania、徐菁遙（前名徐淑敏）的女兒。

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蔡繼有教學模式傾向國際化，首5年是小學課程，6年級開始中學課程，當中3年初中採用校本課程，高中則可選2年國際普通中學教育文憑課程（IGCSE）及2年國際文憑大學預科課程（IBDP）。

保良局蔡繼有學校創校校長及全職學校顧問劉筱玲博士曾接受TOPick訪問時表示，蔡繼有不排名次，不設精英班，沒定期默書，小朋友壓力大減，學校能營造愉快的學習氛圍。且學校講求全人發展，為學生提供多元化的音體藝活動，例如該校小一生需學習一種樂器，她期望學生發展不同項目，讓小朋友發揮潛能找出強項。

蔡繼有過往在IB公開試成績理想，2022年誕生了4名女狀元，考獲最高分45分。蔡繼有2023/24學年學費，1至5年級為$90,750、6至8年級$120,175、9至10年級$132,231、11至12年級$136,048，全部分為11期繳交。

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責任編輯：王明芳

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