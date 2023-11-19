  • 23°C
香港時間 : 20231119日 (週日) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

咔嚓中歐丨梁凱晴柏林街拍任影唔嬲　楊潮凱自爆衰衝動做錯事

娛樂 13:46 2023/11/19

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

《咔嚓中歐》梁凱晴。

由楊潮凱、梁凱晴（Carina）主持的J2節目《咔嚓中歐》，在昨晚（11月18日）播出的一集，由「入坑攝影」逾10年的潮凱繼續帶領攝影新手Carina穿越柏林大街小巷搜尋二手相機及嘗試不同攝影風格，享受拍照的樂趣。

今集《咔嚓中歐》內，二人到訪柏林最知名的菲林沖曬店了解菲林處理過程。從未踏足沖曬店的Carina表現好奇，又與潮凱幫手切割菲林，Carina成功技能解鎖，反觀潮凱卻手多剪爛菲林，要急急向老闆道歉，場面搞笑。

咔嚓中歐丨楊潮凱無心插柳奪攝影相　港姐梁凱晴穿素白長裙展發仙氣【多圖】

Carina順利切割菲林，成功過關。

Carina化身「街拍女模」

身為2021年港姐亞軍的Carina特別化身「一日限定街拍女模」，讓該菲林沖曬店店主兼菲林發燒友Chris，及街頭攝影師Frankie做龍友，拍下Carina不同角度最美一刻。Carina亦非常投入，攞住公仔喪擺甫，又戴公仔冷帽賣萌，樣子甜美。

值得一提的是，兩位攝影大師以非一般角度拍攝，照片並非半身或全身照，會近距離隨意按下快門、或只拍大頭及特寫，完全是free flow玩法。

楊潮凱自言「衰衝動」

Carina直言，享受這種街拍模式：「我平時企定定影，佢哋影相手法同我以往見過嘅唔同，隨手或者我行過或者做啲動作都會影，後尾睇返啲相都好有感覺，好自然！」她亦坦言希望嘗試這種攝影風格。

此外，Carina又在柏林的麵包店當「外賣妹」，幫攝製隊買早餐，並與潮凱結伴歎杏仁角酥、車厘子果醬德式冬甩及梅子果醬德式冬甩等，十分識歎。

節目中，潮凱特別分享選購二手菲林相機要點，並曬冷帶到德國的「架生」，暢談菲林相機及鏡頭背後小故事，當中一部經常跟身的相機加鏡頭，現時巿價達10萬港幣。

潮凱又透露其中一部相機是他「衰衝動」的後果：「有日拍完戲覺得演得唔好，唔開心去咗尖沙咀行街，就喺好唔理智情況下做咗好衝動嘅事情（買相機）！」

不過，潮凱又搞笑叮囑製作組要刪走相關訪談片段：「唔好畀我老婆見到！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

咔嚓中歐丨楊潮凱無心插柳奪攝影相　港姐梁凱晴穿素白長裙展發仙氣【多圖】
18:35 2023/11/04
咔嚓中歐丨楊潮凱無心插柳奪攝影相　港姐梁凱晴穿素白長裙展發仙氣【多圖】
【喜歡妳是妳】處男作數度衝出香港　楊潮凱保持謙虛：不斷學習
12:16 2022/04/14
【喜歡妳是妳】處男作數度衝出香港　楊潮凱保持謙虛：不斷學習
【喜歡妳是妳】楊潮凱吳詠珊用電影為觀眾尋回青春　首次執導：故事選擇了我們
13:50 2021/11/25
【喜歡妳是妳】楊潮凱吳詠珊用電影為觀眾尋回青春　首次執導：故事選擇了我們

你可能感興趣

咔嚓中歐丨楊潮凱無心插柳奪攝影相　港姐梁凱晴穿素白長裙展發仙氣【多圖】
18:35 2023/11/04
咔嚓中歐丨楊潮凱無心插柳奪攝影相　港姐梁凱晴穿素白長裙展發仙氣【多圖】
【喜歡妳是妳】處男作數度衝出香港　楊潮凱保持謙虛：不斷學習
12:16 2022/04/14
【喜歡妳是妳】處男作數度衝出香港　楊潮凱保持謙虛：不斷學習
【喜歡妳是妳】楊潮凱吳詠珊用電影為觀眾尋回青春　首次執導：故事選擇了我們
13:50 2021/11/25
【喜歡妳是妳】楊潮凱吳詠珊用電影為觀眾尋回青春　首次執導：故事選擇了我們
相機 柏林 香港小姐 楊潮凱 梁凱晴（香港小姐） 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

癌症殺手｜台灣漫畫才子大腸癌逝　醫生揭7大常見警號
癌症殺手｜台灣漫畫才子大腸癌逝　醫生揭7大常見警號
急症室最長等候時間（11月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月19日 時間12:05）