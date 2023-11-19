【北部都會區】甯漢豪：換地計劃7宗符合要求　不認為涉及官商勾結

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古洞北及粉嶺北私人發展商換地發展年底截止申請，發展局局長甯漢豪表示，當局已收到10多宗申請，當中7宗符合條件。她又指換地計劃「一切都喺陽光下進行」，希望公眾明白並非私人參與就是勾結，又不認為換地存在官商勾結，強調「一切都喺陽光之下進行」，港府日後會公開換地位置，又指不會因為個別地皮流標而放慢造地步伐。

甯漢豪今日（19日）在電台節目上表示，「北都行動網領」下將會提供3,000公頃土地及50萬個單位，粉嶺北、古洞北等地已開始發展，目標10年內提供1,400公頃熟地用作起樓。

北部都會區容許土地業權人在政府的主導下換地發展，可加快工程進度，首批在古洞北及粉嶺北的申請年底截止，甯漢豪指，目前接獲10多宗申請，7宗符合條件，其中6宗正商討補地價，1宗已選擇標準金額，預計涉及9,000伙私人住宅單位。她稱，當局無意延長申請計劃，並將會在截止後入場主導收地。

她指換地不等於存在官商勾結，認爲做法能減省政府收地及平整用地的時間及花費，增加政府現金流：

我們一定是公開，不會自己暗地裡講以及會有原因……每件事做了出來，都是這個社會想有的土地，社會想有的發展，而私人發展商又要補足地價，所以我認為一切在陽光下進行。

近期多幅地皮流標或零入標，甯漢豪指不會放慢造地步伐，亦不會更改流標土地用途，「香港以往承受苦處，需要地時先規劃收地，會追落後」，政府計劃2048年有7,000幾公頃土地，不能因當下經濟環境或個別地皮流標，而放慢造地步伐，強調要有造地決心；根據過往經驗，部分流標地皮在調整條款後再推出，同樣成功招標，強調港府不會被現時情況「嚇怕」。

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記者：陳麗娜