【會員限定】TOPick x 數易文化 「快速『解讀』子女」家長工作坊 」 (名額50位)
為什麼子女永遠「講極唔聽」、「你有你講，佢有佢做」?
為什麼別人的孩子「一講就聽」，自己的孩子就「諸多理由」?
究竟你對自己子女的認識有多少?
《先懂孩子在懂教，先懂孩子再說愛》
57秒解讀孩子的天賦潛能，讓您在新世代更懂得如何教養孩子
尋遍方法，聽盡不同教養學說...為何孩子總是對著幹?!
為人父母又該如何發掘孩子天賦?
子女是思考型? 好動型? 領導型? 方向目標型? 責任型? 執行型還是大愛型?
TOPick聯乘數易文化舉辦工作坊，助家長發掘孩子潛能，深入認識孩子，讓孩子找到屬於自己的舞台。
現場有互動問答環節, 郭朔維老師現場教大家如何57秒解讀孩子的天賦潛能，讓您在新世代更懂得如何教養孩子。
日期：2023年12月3日 (星期日)
時間：下午2:30 - 4:00
地點：香港北角渣華道321號柯達大廈2期5樓
截止日期：11月27日(星期一)(23:59)
公佈得獎：11月28日(星期二)
得獎名單：hket App內「TOPick會員專區」
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【會員限定工作坊】TOPick x 數易文化 「快速『解讀』子女」家長工作坊，讓您在新世代更懂得如何教養孩子！
TOPick x 數易文化 「快速『解讀』子女」家長工作坊
名額：50位 (必須年滿18歲或以上)
費用：全免
日期：2023年12月3日 (星期日)
時間：下午2:30至4:00
地點：香港北角渣華道321號柯達大廈2期5樓
截止報名日期：11月27日(星期一)(23:59) 名額有限！
條款及細則：
截止日期：11月27日(星期一)(23:59)
1. 活動當日會進行花絮拍攝及錄影，有關相片及錄影片段有機會用作日後宣傳活動之用，TOPick新聞及數易文化將不另行通知。一經報名,即表示參加者及家長/監護人同意及接受活動所有條款及細則。
2. 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次。
3. 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。
4. 成功報名者，將於11月30日或之前以Whatsapp或電郵收到成功報名通知，屆時請按指示回覆確認出席。
5. 為確保公平，缺席活動者或於活動開始前48小時欲取消參與活動者(不論任何原因)，將視作放棄名額，名額有機會轉讓至候補人士。
6. 不成功參加者將不會收到個別通知。
7. 活動查詢請WhatsApp: 60528037；或致電25654407；或電郵topick.mktg@hket.com查詢
8. 以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
9. 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick 及數易文化保留一切最終決定權。