減肥陷阱｜食蔬菜瘦身反愈食愈肥？　醫生揭3大陷阱令脂肪囤積

▲ 減肥只食蔬菜反變肥？醫生揭内藏3大陷阱，恐脂肪囤積增加肥胖風險。

蔬菜是不少減肥人士的減脂之選，但台灣有醫生指出，若一日三餐只吃蔬菜減肥，潛藏3大陷阱恐令脂肪囤積，增加肥胖風險。

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台灣減重專科醫生劉伯恩在《華人健康網》發文表示，大部分人認為蔬菜的水分含量高，熱量低，並含有大量膳食纖維，既能增加飽足感，還能促進胰島分泌消化液，幫助腸胃道消化。因此，坊間多盛傳：「吃蔬菜不會發胖」。

不過劉伯恩醫生表示，肥胖是百病之首，在酷熱的天氣中，很多肥胖人士經常誤認蔬菜熱量低、沒有脂肪、澱粉，且膳食纖維含量豐富，能預防便祕，降低肥胖風險。

蔬菜減肥潛藏3大肥胖地雷

劉醫生指，如果三餐只吃蔬菜，沒有留意吃進肚子裡的量，不僅容易造成貧血、疲倦等，影響血糖及身體健康，且肥胖依舊會偷偷找上門。其中，吃蔬菜減肥還潛藏3大肥胖地雷，反會使得減重失敗。

地雷1. 根莖蔬菜含澱粉、糖偏高

雖然蔬菜的熱量基本上都不高，不過紅蘿蔔、洋蔥、牛蒡、南瓜、地瓜等根莖類蔬菜的澱粉質及糖分卻不少。糖分是維持身體運作不可或缺的養分，但過量的糖分就會轉換成脂肪，造成身體的負擔，容易讓體重不減反增。

地雷2. 鉀類蔬菜影響身體代謝

番茄、茄子等含鉀類的蔬菜，雖然能降低身體中鹽分的濃度、排除多餘的水分，但若攝取過多的鉀，當體溫變低時，身體代謝功能也會隨之降低。因此，吃進去的熱量不易被燃燒，就會轉換成脂肪囤積在身體當中，增加肥胖風險。

地雷3. 生菜沙律醬油脂熱量高

在進食沙律時，要注意沙律醬的熱量。在沙律醬中，油脂占了很大的比例，15克的沙律醬就有80至100卡路里，相當於半碗飯的熱量，一旦攝取過量，就會因熱量高增加肥胖的機率。

減肥的關鍵是烹調方式

劉伯恩醫生表示，許多民眾以為多流汗就可以達到減肥效果。實際上，流汗所減掉的那部分體重都是水分，補充水分後體重就又回來了，若不小心喝太多含糖飲料及冰涼甜品，體重甚至可能會直線飆升。

他指出，盡量少吃冰的食物，讓食物放熱一點再吃，有助於身體的代謝。另外，有部分人士為了瘦身只吃烚青菜加鹽，而許多青菜富含脂溶性維他命，需要油脂幫助吸收，建議用半水炒或蒸煮的方式，加一點水與1茶匙的油悶熟最好。

對於油脂的選擇，通常牛油、豬油、雞油、奶油等會結成固體的油脂，飽和度高，吃下肚後容易變成脂肪堆積。因此他建議選擇不飽和脂肪，低溫涼拌可選擇橄欖油，高溫烹煮可用葵花油或一般調和油。同時，進食時要細嚼慢嚥，增加飽足感，使飢餓感不明顯。

劉醫生强調，吃蔬菜減肥的關鍵是烹調方式。他提醒，生菜沙律雖然其營養素未被加熱破壞，但人體吸收率較差，蒸煮是較推薦的方式；肉、魚類則建議煎煮或水煮；注意營養均衡，並慎選好的油脂搭配，也是對抗肥胖的飲食重點。

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責任編輯：羅嘉欣