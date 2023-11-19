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爺孫戀丨王青霞與73歲李龍基造人成功？ 　準李太Chris以13字回應

娛樂 16:05 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

「準基嫂」Chris在IG回應懷孕傳聞！

73歲的李龍基與36歲未婚嫩妻王青霞（Chris Wong）未受年齡差距影響，愛得非常甜蜜，二人將於年底完婚，基哥已將7個物業全歸Chris名下，十分照顧另一半！

這一段「爺孫戀」向來是外界焦點，李龍基曾表示自己依然「有心有力」，再加上Chris早前在限時動態上載Hermès BB玩具木馬的相片，即惹來二人造人成功的說法！ 

「準基嫂」Chris就在IG發帖文作回應！ 到底二人是否造人成功呢？

爺孫戀丨73歲李龍基曾豪言有心有力　36歲未婚妻晒Hermès玩具木馬疑造人成功

Chris出Po回應

Chris在IG上載一張小狗敷面膜、嘆紅酒的相片，並回應近日有關她的傳聞：「無語！反正腦洞大開的無藥可救😵‍💫。」

有網民留言道：「有咗bb恭喜，但李龍基做得你爸爸」，Chris回應：「根本沒有這回事，造謠者的假新聞害人不淺」。 

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才女工程師

本身為飛機工程師的「準基嫂」Chris，早前於北京航空航天大學EMBA課程繼續進修，在該大學的經濟管理學院學習營銷管理，她更分享上堂時的筆記和老師教學的情況，並寫道：「沒有不付出的名成利就！」

Chris在個人IG自我介紹所見，她曾就讀史丹福大學和萊頓大學，以及於太平洋國家航空公司擔任工程師。此外，Chris的畫功了得，曾為不少圈中人畫人像，包括石修父子、Uncle Ray等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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