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「細John」姜卓文演音樂劇《三少爺的劍》　姜大衞李琳琳捧場讚叻仔

娛樂 15:51 2023/11/19

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姜大衞和李琳琳捧兒子姜卓文場，睇音樂劇《三少爺的劍》。

「進念十二面體」把著名已故武俠小說作家古龍的同名小說改編成音樂劇《三少爺的劍》，由「細John」姜卓文飾演主角三少爺謝曉峰，該劇在前晚首演，姜卓文父母姜大衞、李琳琳，以及陳嘉上、陳善之、葉童一眾前輩到場觀賞。

該音樂劇由「細John」姜卓文和一班優秀的演員陣容擔綱，他們出色的演技和歌唱實力，將小說中的角色栩栩如生地呈現在觀眾面前。此外，舞台設計、服裝和音樂將通過精心的設計和製作，營造出一個令人驚嘆的舞台演出。

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（左起）姜卓文、李琳琳、姜大衞。

胡恩威感謝陳嘉上幫忙

編劇及導演胡恩威在演出後對現場觀眾說：「一直到希望改編古龍先生的武俠小說做舞台劇。我在找他的版權時，用咗好耐時間，找來找去找不到。最後一次機緣巧合，和我學長陳嘉上導演聯絡上，他幫我找到《三少爺的劍》版權持有公司。所以我真的非常多謝陳嘉上導演的幫忙。」

而陳嘉上導在演出後接受訪問稱：「非常感謝導演胡恩威對音樂劇《三少爺的劍》的熱情支持和喜愛！我很高興你（胡恩威）這部音樂劇能夠很好地呈現古龍原著的精髓感到驚喜和滿意。」

（左起）余家倫、陳善之、陳嘉上到埸支持「進念 二十體」的胡恩威（右一）。

然後，陳嘉上續指：「在當今的電影、戲劇和文學作品中，有些人會借用古龍的名字和元素，但卻改變了原著的本質。然而，音樂話劇《三少爺的劍》通過精心的劇本和製作，成功地保留了古龍小說的精髓，並將其發揮得淋漓盡致。這種能夠讓觀眾聯想到古龍小說原汁原味的感覺，確實是一個令人驚喜的體驗。」

至於John哥姜大衞受訪講兒子的演出時稱：「佢（姜卓文）都幾叻仔！咁多對白我就背唔到啦(笑），但返到屋企再指點下佢(笑）。」

而李琳琳表示：「其實我覺得，進念嘅演出係好另類嘅，但每一次都比我有好驚喜，包括舞台設計、聲音和音樂、造型服裝都係非常好！希望他們屢創新高。」

演三少爺的姜卓文（左）和演烏雅的陳俊堅（右）獲影后級葉童鼓勵。

葉童大讚姜卓文

至於影后葉童有趣地問細John : 「究竟你在戲裏面，講咗幾多個殺殺殺死死死的字？」而細John笑說：「真係多到數唔到！」

另外，葉童更讚細John說：「你做得非常好，只要保持做返三少爺，好cool，好型，你又靚仔，就可以了。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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編劇 導演 葉童 李琳琳 姜大衞 姜卓文 星二代 舞台劇

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