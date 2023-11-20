【區議會】麥美娟：年底前公布履職監察指引　侮辱議員、官員等列負面行為清單

▲ 民青局局長麥美娟。（資料圖片）

新制下的區議會將引入履職監察機制，民政及青年事務局局長麥美娟接受報章訪問時表示，有關指引將於新一屆區議員上任（1月1日）前公布，設有負面行為清單，包括：阻礙區議員進行會議、侮辱其他議員或官員、未有利益申報等。令亦會要求發揮好諮詢和服務功能，必須開始辦事處。

被問到會否要求區議員就《基本法》23條立法等舉行諮詢會，麥美娟稱，不單是23條，多個關乎市民福祉的政策都會諮詢意見，包括垃圾徵費等。

委任部分落選者？ 麥美娟：用人唯才

區議會選舉12月10日舉行，至於委任議員名單，麥美娟指年底會公布，被問到會否委任部分落選者，她強調，委任原則是用人唯才，要熟悉地區需要，「如果有個人覺得開地區辦事處都很困難，或沒太多時間放在地區，倒過來想他是否適合做委任區議員？」

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責任編輯：林曉君