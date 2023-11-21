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【港區國安法55條】李家超：目前有信心香港可處理可見風險及特大案件

政治 15:08 2023/11/21

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行政長官李家超。（梁偉榮攝）

美國國會議員要求制裁香港司法界後，有建制認為可動用《港區國安法》55條，將有關案件移交內地審理。特首李家超今日表示，目前來說，有信心香港可以處理國家安全風險，包括現在一些案件，尤其是特大案件，強調對執法部門、司法人士充滿信心。

李家超今日出席行政會議前記者會時，被問到怎樣才可以證明香港未能處理有關國安案件。李家超表示，在三個情況下，港區國安法55條適用，包括：有境外勢力介入的複雜情況導致香港的管轄有困難，或特區政府無法有效執行在國安法之下的一些嚴重情況，或出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。他說：

我有信心，在目前來說，我們會做好香港特區維護國家安全的工作，包括有能力處理現時可見的風險和現時需要處理的案件。再次警惕外部勢力不要介入。

律政司司長林定國日前受訪時曾稱，港區國安法55條話語權在中央政府手中。

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責任編輯：林曉君

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