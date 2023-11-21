【APEC】李家超：行政長官遭制裁影響政府之間交往　中央重視特首對特區管治看法

▲ 特首李家超承認行政長官遭制裁影響政府與政府之間的交流。（梁偉榮攝）

特首李家超正遭美國制裁，他今日出席行政會議前見記者時被問到有無信心美國會取消制裁時坦言，行政長官被制裁，一定影響政府與政府之間的溝通和交往，某程度亦影響推廣活動，強調任何溝通都須是雙方面的，「如果我需要溝通的對方是無理、霸凌的話，責任在其一方。」

肯定財爺出席會議發揮正面價值

他肯定財政司司長陳茂波代為出席APEC會議，發揮了很大的正面價值，「全面介紹香港優勢和機遇給予他接觸的人士，又增大了朋友圈，並加強了我們區域合作、經貿合作等不同方面的信息。」亦感謝陳茂波向國家主席習近平反映香港一些實際情況，亦知道習近平非常關心香港。

李家超強調，自己和中央政府的溝通暢順，「在這方面我非常感謝中央政府在特區管治方面很重視我的一些看法。每年，我都會向中央，向主席、總理述職，所以我們溝通的方法是方方面面的。」

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責任編輯：林曉君