英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％

▲ 簡單10秒可測死亡風險，1動作做不到死亡率恐增加84％。

英國有研究指出，只需要簡單10秒，便能測出死亡率，如果做不到1動作，10年内死亡率可增加84%。

最新影片推介：

英國運動醫學雜誌（BJSM）去年發表一項研究報告《成功單腳站立10秒鐘，可預測中老年人的存活率》。該項研究在2009年2月至2020年12月間，一共找來1702名，年齡介於51至75歲的測試者（68%為男性），希望了解平衡測試是否可以作為一個人在未來10年內，因任何原因死亡的風險的可靠指標，並考慮是否值得納入晚年的常規健康檢查中。

而測試的方式非常簡單，只需手臂向下貼在身體一側，並抬起其中一隻腿，貼附在另一隻腿的小腿，在不攙扶任何東西的情況下進行「單腳站立」10秒鐘，檢測測試者是否能完成。

檢測結果發現，20.4%的受測者無法單腳站立10秒鐘，且無法做到這一點的情況亦隨著年齡的增長而增加，從51歲到55歲起，人數每5年增加一倍。

在長達7年的追蹤後發現，無法單脚站立10秒者，10年内的死亡率竟高達17.5%；若成功單腳站立超過10秒，死亡率則為4.5%。

同時該研究也發現，若單腳站立無法超過10秒，且在測試期間離世的人，死因有32%為癌症、30%是心血管疾病，9%是呼吸系統疾病，另外7%為COVID-19併發症。

研究又指出，單腳站立無法超過10秒的人，一般身體狀況較差，本身會患有心臟病、高血壓、高脂血症，以及肥胖等問題。

另外，綜合考慮年齡、性別與潛在疾病的因素，單腳站立無法超過10秒的人，10年內死亡機率增加至84%。

研究人員表示，目前還沒有關於潛在影響因素的訊息，包括近期跌倒史、體力活動水平、飲食、吸煙和使用可能干擾平衡的藥物。

不過，透過該研究，研究人員亦得出結論，10秒平衡測試為患者和衛生專業人員提供了有關靜態平衡快速、客觀的反饋，並增加了有關中老年男性和女性死亡風險的有用資訊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣