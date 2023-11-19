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【APEC】陳茂波：全球經濟中長期仍疲弱　一些APEC成員正思考增加稅收來源

政治 16:16 2023/11/19

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財政司司長陳茂波上周訪美出席亞太經合組織（APEC）會議。（陳茂波網誌相片）

財政司司長今日在網誌總結過去一周出席亞太經合會議（APEC）行程。他指出，與會代表普遍認為，高利率會維持較長時間，全球經濟在2024年增長將比今年緩慢，且下行風險較高。展望中長期仍疲弱，不少國家可能需要兩至三年才可以回到疫前的增長軌道。

談到環球經濟前景與財政挑戰，陳茂波指出，社福、醫療等必要的開支可以調整的空間不多，而人口高齡化則令開支增加、稅收減少；加上應對氣候變化的挑戰和進行基建等都需要投資，未來的財政挑戰不能輕視。他透露，一些APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

他又提到中美關係，指中美關係牽動的不單是兩國的政治和經濟，更影響全球經濟的盛衰。與會代表非常關心會議期間兩國領導人的會面。

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記者：戴朗希

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