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中年好聲音2丨徐澤昌座駕車窗遭打碎　近兩萬元財物被賊人偷去

娛樂 17:19 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

好在人無事！

在昨晚（11月18日）的一集《東張西望》中，曾打入《中年好聲音2》100強的中醫師徐澤昌（Roy），亮相節目解答有關用藥、治療方面的資訊。 

而Roy早前慘成賊人的目標，在社交網自爆座駕被扑爆玻璃，並指：「實在太顛！」

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徐澤昌失近2萬元財物

Roy把座駕停泊在旺角廣華街百利達廣場停車場，車窗被賊人打碎，車內的財物通通被偷走。

他向《東張西望》表示自己失去波鞋、名牌袋、iPad等近2萬元的財物。

另外，Roy最感心痛的是女兒小時候製作的鎖匙扣同被賊人拿去。

徐澤昌：大家都要保管好財物

在昨日，Roy在IG限時動態透露座駕已完成維修，並曾發文答謝各界關心： 

多謝大家嘅關心，雖然架愛車俾人扑咗，損失金錢財物，不過好在人無事，亦無損失重要文件同資料。

但最估唔到嘅係，呢件事會喺光天化日下一個有蓋停車場內發生。

年近歲晚，大家都要保管好財物，小心注意安全，希望同類型嘅事情唔好再發生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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