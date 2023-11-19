幼稚園停辦︱移民潮下學生銳減難抵租金壓力　北角聖保羅堂幼稚園下學年停辦

▲ 聖保羅堂幼稚園（北角）將於下學年起停辦。（馮漢柱攝）

聖保羅堂幼稚園（北角）宣布下學年停辦，將於中環分校合併。校方指，由於要承受沉重租金壓力，加上在疫情及移民潮等因素影響下，令學生人數銳減，因此決定在2023/24學年完結後，將北角及中環兩校合併，北角分校將於2024年9月1日起停辦。

聖保羅堂幼稚園（北角）辦學團體向家長發電郵指，北角分校近年一直承受沉重租金壓力，加上疫情及移民潮等令學生人數大減，教育局未能提供全數學校租金津貼，營運上出現龐大赤字。

辦學團體經多番努力及審慎考慮，決定今個學年完結後與中環聖保羅堂幼稚園合併，北角分校會於明年9月1日起停辦。

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校方邀請有意轉往中環分校的家長，在今年12月2日參觀中環校舍，了解校舍環境及設備。教育局稱已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排，並會跟幼稚園保持緊密聯繫。家長有需要可向學校所屬分區學校發展組或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處，查詢學額空缺資料。

聖保羅堂幼稚園在1950年於中環創校，2013年接獲通知附近聖公會「主教山」建築群要展開保育發展工程，因此暫遷至北角和富中心，2015年中環校舍重開後，兩校同時營運收生。據《幼稚園概覽2023/24學年》，聖保羅堂幼稚園（北角）有參加教育局幼稚園計劃，開設半日班，2023學年學費全免，2022年9月全校學生人數為277人。

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責任編輯：王明芳